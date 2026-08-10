Посівний календар на вересень 2026 року: що потрібно терміново посіяти на початку осені, щоб ще зібрати урожай

Місячний посівний календар на вересень 2026 року / © pexels.com

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Саме зараз можна отримати другий урожай скоростиглих культур, підготувати грядки до наступного року та висадити рослини, які чудово перезимують у ґрунті.

Правильно сплановані роботи у вересні дозволяють не лише максимально використати тепло осені, а й забезпечити себе раннім урожаєм уже навесні.

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Фази Місяця у вересні 2026 року

Багато городників планують роботи, орієнтуючись на місячний календар. Хоча наукових доказів суттєвого впливу фаз Місяця на врожайність немає, ця практика залишається популярною серед дачників.

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Основні фази Місяця у вересні 2026 року:

4 вересня — остання чверть;

11 вересня — молодик;

18 вересня — перша чверть;

26 вересня — повня.

Традиційно вважається, що на зростальному Місяці краще висівати культури, які формують урожай над землею, а на спадному — займатися коренеплодами, обрізуванням дерев і підготовкою ділянки до зими.

Які овочі варто сіяти у вересні

На початку осені ще достатньо тепла для вирощування багатьох холодостійких культур. До кінця сезону вони встигають сформувати зелень або коренеплоди.

У вересні рекомендується висівати:

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шпинат;

листові салати;

кріп;

петрушку;

руколу;

крес-салат;

редис;

дайкон;

пекінську капусту;

гірчицю на зелень.

Якщо осінь буде теплою, вже через кілька тижнів можна збирати свіжу зелень прямо з грядки.

Які культури висаджують під зиму

Вересень — чудовий час для садіння рослин, що добре зимують у відкритому ґрунті.

Серед них:

озимий часник;

цибуля-сіянка;

багаторічний щавель;

ревінь;

багаторічна цибуля;

декоративні цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, крокуси, гіацинти).

Такі висаджування проходять природне загартування взимку, а навесні швидко рушають у ріст.

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Роботи в саду у вересні

На початку осені триває висадження молодих плодових дерев і ягідних кущів. Найкраще приживаються:

яблуні;

груші;

сливи;

смородина;

аґрус;

малина;

ожина.

Вересень також підходить для пересаджування багаторічних декоративних рослин, поділу півоній, ірисів, лілійників та інших квітів.

Крім висаджувань, варто:

обрізати сухі та пошкоджені гілки;

прибрати рослинні залишки;

закласти компост;

внести органічні або фосфорно-калійні добрива;

перекопати звільнені грядки.

Які сидерати посіяти у вересні

Після збирання врожаю не варто залишати землю порожньою. Посів сидератів покращує структуру ґрунту, пригнічує бур’яни та насичує землю поживними речовинами.

Для осіннього висівання добре підходять:

гірчиця біла;

фацелія;

жито;

овес;

люпин.

До морозів вони сформують достатню зелену масу, яку можна буде закласти в ґрунт або залишити як природну мульчу.

Як підготувати город до холодів

Наприкінці вересня важливо не лише завершити садіння, а й підготувати ділянку до зимового періоду. Не залишайте хворі рослинні рештки на грядках, адже вони можуть стати джерелом інфекцій наступного сезону. Також варто замульчувати багаторічні культури, провести вологозарядне поливання за сухої осені та перевірити стан теплиць і парників.

FAQ

Що можна сіяти у вересні у відкритий ґрунт?

У вересні найчастіше висівають шпинат, редис, руколу, салати, кріп, петрушку, дайкон, пекінську капусту, крес-салат та інші холодостійкі культури. За сприятливої погоди вони встигають сформувати врожай до настання стійких холодів.

Коли садити озимий часник 2026 року?

Оптимальний час для садіння озимого часнику — друга половина вересня та жовтень, приблизно за 3–4 тижні до настання постійних морозів. За цей період зубчики встигають укорінитися, але не починають активно рости, що забезпечує гарний урожай наступного літа.

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