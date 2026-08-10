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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
2660
Час на прочитання
2 хв

Королева Летиція сходила до ресторану в білій сукні та з новою стильною сумкою

Королівська родина Іспанії перебуває у відпустці в Пальма-де-Майорці, де проводить серпень щороку.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI разом із дочками принцесою Леонор та інфантою Софією, а також з матір’ю короля — королевою Софією — сходили на вечерю до ресторану Mia і були зазнімковані дорогою до закладу.

Королева Софія та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Софія та король Філіп VI / © Getty Images

Для традиційної вечері у Пальмі королева Летиція обрала свіжий та невимушений образ. Вона одягла білий ансамбль у стилі бохо-шик, що ідеально пасує для літа, щоб розділити цей вечір зі своєю родиною. На ній була сукня середньої довжини, без рукавів, з високим круглим вирізом, що відрізняється струмливим силуетом і легким драпуванням.

Верхня частина сукні відрізняється простим і стриманим дизайном, а спідниця прикрашена дрібними квітковими мотивами, вишитими в тому ж тоні, — деталь, яка додає сукні текстуру та рух, не порушуючи водночас лаконічний та елегантний образ ансамблю.

Королева Летиція обрала зручні сандалі на пласкій підошві від іспанського бренду Pedro García. А особливою деталлю образу Летиції стали аксесуари, зокрема сумочка, яку вона вперше продемонструвала з цієї нагоди. Королева обрала модель Shella Medium Denim від Heimat Atlántica — лімітовану плетену сумку ручної роботи, створену португальськими майстрами з використанням традиційних технік плетіння з тростини.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дизайн виділяється квітковою вишивкою з черепашок, деталлю, яка надає літнього настрою та викликає асоціації із середземноморським пейзажем. Цей унікальний виріб ручної роботи, безперечно, став одним із найяскравіших елементів її стилю.

Королева розпустила волосся і зробила макіяж, а також доповнила образ золотими сережками-кільцями.

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