Чоловік принцеси Беатріс привітав дружину з днем народження, опублікувавши серію їхніх спільних фото

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

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Принцеса Йоркська відсвяткувала 8 серпня своє 38-річчя, а її чоловік — британський забудовник та бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці поділився на своїй сторінці в Instagram знімками з Беатріс, які доповнив зворушливим підписом.

«З Днем народження, моя чудова, прекрасна дружино! Ми так сильно тебе любимо. Ти робиш наш світ неймовірним! 🌎. З любов'ю, Е, В, С, А xxxx 8.8.88», - написав Едоардо.

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Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Деякі фото явно були зроблені у відпустці, інші – це селфі пари, які вони робили дорогою на ті чи інші заходи, які вони разом відвідували цього року та цього літа.

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Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Нагадаємо, принцеса Беатріс та Едоардо одружилися 2020 року у розпал пандемії на скромній весільній церемонії у Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі. На приватній церемонії були присутні лише найближчі та рідні принцеси та її нареченого, зокрема королева Єлизавета II та принц Філіп.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

У шлюбі у пари народилося двоє дочок - Сієнна та Афіна, а також вони виховують сина Крістофера від попередніх стосунків Едоардо з архітекторкою Дарою Хуанг.

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