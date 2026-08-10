ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
2526
Час на прочитання
1 хв

Чоловік принцеси Беатріс привітав дружину з днем народження, опублікувавши серію їхніх спільних фото

Принцеса Йоркська Беатріс відсвяткувала днями своє 38-річчя, а її чоловік поділився цілою серією фотографій у своєму Instagram із цього приводу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Йоркська відсвяткувала 8 серпня своє 38-річчя, а її чоловік — британський забудовник та бізнесмен Едоардо Мапеллі-Моцці поділився на своїй сторінці в Instagram знімками з Беатріс, які доповнив зворушливим підписом.

«З Днем народження, моя чудова, прекрасна дружино! Ми так сильно тебе любимо. Ти робиш наш світ неймовірним! 🌎. З любов'ю, Е, В, С, А xxxx 8.8.88», - написав Едоардо.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Деякі фото явно були зроблені у відпустці, інші – це селфі пари, які вони робили дорогою на ті чи інші заходи, які вони разом відвідували цього року та цього літа.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Нагадаємо, принцеса Беатріс та Едоардо одружилися 2020 року у розпал пандемії на скромній весільній церемонії у Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі. На приватній церемонії були присутні лише найближчі та рідні принцеси та її нареченого, зокрема королева Єлизавета II та принц Філіп.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

У шлюбі у пари народилося двоє дочок - Сієнна та Афіна, а також вони виховують сина Крістофера від попередніх стосунків Едоардо з архітекторкою Дарою Хуанг.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie