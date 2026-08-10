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Полиці будуть повними, але гаманець спорожніє: українців попередили про різке здорожчання (перелік)
Найближчим часом ціни зростуть на імпортні товари, паливо, техніку та хімічну продукцію.
Дефіциту товарів у магазинах не очікується, проте знищення великих складів може призвести до подорожчання окремих товарів через перебудову логістики.
Про це повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в етері Київ24.
Він зауважив, що близько 80% продуктів харчування в Україні виробляються всередині країни, тому мережі можуть перейти на прямі постачання від виробників.
«Я підтримую ту позицію, про яку ви говорили, що це був тимчасовий збій в логістиці. Просто всі склади, які забезпечували Київщину, місто Київ, на сьогодні, на жаль, фізично вже знищені. Але, тим не менш, я думаю, що найближчим часом великі мережі будуть перебудовувати свою логістику, і ці товари з’являться», — впевнений він.
За його прогнозом, ціни зростуть на імпортні товари, паливо, техніку та хімічну продукцію. Причина — вищі витрати на доставку й страхування.
«Бо порти, якщо до 2025 року це в основному були зернові коридори, то від 2025 року відсотків 40 — це вже йшли вантажі. Це було не тільки зерно, а й хімія, машини, електрогенератори, устаткування. Тобто 40 відсотків йшло морем, а 20 відсотків — продукти харчування, які Україна не виробляє», — зауважив Непран.
Він вважає, що планом росіян є підняття цін на імпорт, тому вони завдають ударів по логістичних центрах.
«Тому, коли ми говоримо про дефіцит, то дефіциту пустих полиць не буде. Будуть, скоріше, дорогі полиці. Тобто, все це у нас буде, але витрати на логістику, на страхування, на доставку, на це виростуть. Тут треба бути готовим до того, що будемо платити трошки грошей», — підсумував експерт.
Ціни в Україні — останні новини
Нагадаємо, до кінця року в Україні очікується зростання цін на продукти. До кінця 2026 року хліб може піднятися на 10% порівняно із серпневою вартістю. Сири, масло, молоко та сметана можуть додати 5–7% до нинішніх цінників.
Тим часом експерти прогнозують зростання курсу валют. Девальвація гривні у серпні продовжиться. Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин передбачає, що долар знаходитиметься у коридорі 45–46 грн/долар на міжбанківському ринку, а євро буде в коридорі 50,5–52 грн/євро.