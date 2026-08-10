Шок в аеропорту: через крихітну деталь у паспорті дівчину не пустили на рейс до Балі

Австралійська мандрівниця Еммісон Кедді / © Еммісон Кедді

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Поїздка на Балі для святкування ювілею подруги обернулася для молодої австралійської мандрівниці Еммісон Кедді стресом та сльозами. Співробітники авіакомпанії зафіксували у її паспорті ледь помітну деталь та категорично відмовилися пускати на рейс, побоюючись жорстких штрафів від індонезійської влади.

Про це пише Daily Mail.

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Кедді планувала вирушити з Голд-Коста на Балі, де мала разом із друзями відсвяткувати 30-річчя своєї найкращої подруги. Проте подорож несподівано опинилася під загрозою просто в аеропорту: працівник Jetstar звернув увагу на невелику пляму червоного чорнила в кутку її паспорта.

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Австралійці пояснили, що у разі прибуття на Балі з таким документом їй могли відмовити у в’їзді та відправити назад до Австралії.

«Це було жахливо. Вони сказали: „Нам дуже шкода, але ми знаємо, що вас не пустять на рейс, тому що якщо станеться так, що Балі вас розверне, Jetstar може отримати великий штраф“, — тож вони навіть не ризикують. Я була готова ризикнути, але Jetstar навіть не дозволила мені сісти в літак», — розповіла Еммісон.

Індонезійські правила в’їзду передбачають суворі вимоги до стану паспортів. Мандрівникам із пошкодженими документами можуть не дозволити перетнути кордон, а авіакомпаніям у такому разі загрожують значні штрафи.

Пошкодженням паспорта можуть вважатися навіть на перший погляд незначні дефекти — сліди води, плями, надриви чи розриви сторінок та інші ознаки зношення.

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Для Еммісон це означало необхідність терміново отримувати новий документ. Дівчина була настільки засмучена ситуацією, що не стримувала сліз, а за прискорене оформлення паспорта їй довелося заплатити понад 700 австралійських доларів.

Тим часом друзі мандрівниці вирушили на Балі без неї. Jetstar перебронювала Кедді на інший рейс, який мав відправитися наступного вечора, а сама вона поїхала до Австралійського паспортного офісу в Брісбені. Вже наступного ранку на дівчину чекала хороша новина: терміновий паспорт вдалося отримати менш ніж за дві години після подання заяви.

«Мені дуже пощастило, мені допомагали чудові люди в паспортному центрі Брісбена. Вони були просто неймовірні», — сказала Еммісон.

Мандрівниця зізналася, що не знає, як саме червона пляма з’явилася на її паспорті. Дівчина припустила, що документ міг забруднитися чорнилом від ручки.

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Еммісон Кедді і її паспорт / © Еммісон Кедді

Після цього випадку австралійка вирішила розповісти про нього в соцмережах, аби застерегти інших туристів і закликати їх ретельно перевіряти документи перед закордонними поїздками, особливо якщо пунктом призначення є Балі.

«Jetstar не дозволила мені сісти в літак, тому що в кутку мого паспорта була крихітна червона або рожева крапка, і вони сказали, що якщо я поїду на Балі, мене розвернуть і посадять на літак додому. Вона настільки маленька, що не закриває моє фото чи жодних документів, вона буквально в кутку, і має такий вигляд, ніби чорнило розмазалося або паспорт трохи пошкодила вода чи щось подібне», — згадала Еммісон.

Історія Кедді привернула увагу користувачів соцмереж. Її відео переглянули понад 13 500 разів, а в коментарях люди почали ділитися власними випадками, пов’язаними з подорожами та пошкодженими паспортами.

«У мене сталося те саме! Мене не пустили на рейс, сказавши, що мене затримають на Балі. Я пережила весь цей стрес із оформленням нового паспорта, а коли приїхала на Балі, жодна людина навіть не перевірила мій паспорт», — поділилася одна з користувачок.

«У мене таке було. Термін дії мого паспорта закінчився, і я зрозумів це за день до польоту. Я зробив фото на паспорт і одразу поїхав до паспортного офісу. Прийшов о 10:00, а о 14:00 вже отримав паспорт. Наступного дня полетів», — розповів інший користувач.

Ще одна користувачка згадала історію своєї матері, яка зіткнулася із серйознішими наслідками через пошкодження документа.

«Моя мама летіла з Перта до Сінгапуру, а потім на Ко Самуї. На Ко Самуї їй відмовили у в’їзді через крихітний надрив і дірку в паспорті. Їй довелося провести ніч під вартою, після чого її відправили назад до Сінгапуру, поки оформлювали новий паспорт… Це дуже неприємно, але краще бути вдома, ніж під вартою», — написала одна з коментаторок.

Інша мандрівниця також розповіла про схожу ситуацію, яка стала для неї емоційно важкою.

«У мене була схожа проблема. Я зрештою розплакалася просто на пошті, тому що була дуже напружена і перевантажена. Працівники були такими добрими й заспокоювали мене. Це дуже хороше нагадування», — додала інша користувачка.

До слова, авіакомпанія Lufthansa не пускала на борт 25-річну блогерку Едду Пільц через шорти та кроп-топ у спеку понад 30°C, заявивши, що вона нібито «гола». Жінці дозволили сісти на літак лише після того, як вона одягла та повністю застібнула куртку.

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