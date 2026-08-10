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Шок в аеропорту: через крихітну деталь у паспорті дівчину не пустили на рейс до Балі
Індонезійська влада встановила надзвичайно суворі вимоги до стану документів туристів, через що авіакомпанії знімають пасажирів із рейсів.
Поїздка на Балі для святкування ювілею подруги обернулася для молодої австралійської мандрівниці Еммісон Кедді стресом та сльозами. Співробітники авіакомпанії зафіксували у її паспорті ледь помітну деталь та категорично відмовилися пускати на рейс, побоюючись жорстких штрафів від індонезійської влади.
Про це пише Daily Mail.
Кедді планувала вирушити з Голд-Коста на Балі, де мала разом із друзями відсвяткувати 30-річчя своєї найкращої подруги. Проте подорож несподівано опинилася під загрозою просто в аеропорту: працівник Jetstar звернув увагу на невелику пляму червоного чорнила в кутку її паспорта.
Австралійці пояснили, що у разі прибуття на Балі з таким документом їй могли відмовити у в’їзді та відправити назад до Австралії.
«Це було жахливо. Вони сказали: „Нам дуже шкода, але ми знаємо, що вас не пустять на рейс, тому що якщо станеться так, що Балі вас розверне, Jetstar може отримати великий штраф“, — тож вони навіть не ризикують. Я була готова ризикнути, але Jetstar навіть не дозволила мені сісти в літак», — розповіла Еммісон.
Індонезійські правила в’їзду передбачають суворі вимоги до стану паспортів. Мандрівникам із пошкодженими документами можуть не дозволити перетнути кордон, а авіакомпаніям у такому разі загрожують значні штрафи.
Пошкодженням паспорта можуть вважатися навіть на перший погляд незначні дефекти — сліди води, плями, надриви чи розриви сторінок та інші ознаки зношення.
Для Еммісон це означало необхідність терміново отримувати новий документ. Дівчина була настільки засмучена ситуацією, що не стримувала сліз, а за прискорене оформлення паспорта їй довелося заплатити понад 700 австралійських доларів.
Тим часом друзі мандрівниці вирушили на Балі без неї. Jetstar перебронювала Кедді на інший рейс, який мав відправитися наступного вечора, а сама вона поїхала до Австралійського паспортного офісу в Брісбені. Вже наступного ранку на дівчину чекала хороша новина: терміновий паспорт вдалося отримати менш ніж за дві години після подання заяви.
«Мені дуже пощастило, мені допомагали чудові люди в паспортному центрі Брісбена. Вони були просто неймовірні», — сказала Еммісон.
Мандрівниця зізналася, що не знає, як саме червона пляма з’явилася на її паспорті. Дівчина припустила, що документ міг забруднитися чорнилом від ручки.
Після цього випадку австралійка вирішила розповісти про нього в соцмережах, аби застерегти інших туристів і закликати їх ретельно перевіряти документи перед закордонними поїздками, особливо якщо пунктом призначення є Балі.
«Jetstar не дозволила мені сісти в літак, тому що в кутку мого паспорта була крихітна червона або рожева крапка, і вони сказали, що якщо я поїду на Балі, мене розвернуть і посадять на літак додому. Вона настільки маленька, що не закриває моє фото чи жодних документів, вона буквально в кутку, і має такий вигляд, ніби чорнило розмазалося або паспорт трохи пошкодила вода чи щось подібне», — згадала Еммісон.
Історія Кедді привернула увагу користувачів соцмереж. Її відео переглянули понад 13 500 разів, а в коментарях люди почали ділитися власними випадками, пов’язаними з подорожами та пошкодженими паспортами.
«У мене сталося те саме! Мене не пустили на рейс, сказавши, що мене затримають на Балі. Я пережила весь цей стрес із оформленням нового паспорта, а коли приїхала на Балі, жодна людина навіть не перевірила мій паспорт», — поділилася одна з користувачок.
«У мене таке було. Термін дії мого паспорта закінчився, і я зрозумів це за день до польоту. Я зробив фото на паспорт і одразу поїхав до паспортного офісу. Прийшов о 10:00, а о 14:00 вже отримав паспорт. Наступного дня полетів», — розповів інший користувач.
Ще одна користувачка згадала історію своєї матері, яка зіткнулася із серйознішими наслідками через пошкодження документа.
«Моя мама летіла з Перта до Сінгапуру, а потім на Ко Самуї. На Ко Самуї їй відмовили у в’їзді через крихітний надрив і дірку в паспорті. Їй довелося провести ніч під вартою, після чого її відправили назад до Сінгапуру, поки оформлювали новий паспорт… Це дуже неприємно, але краще бути вдома, ніж під вартою», — написала одна з коментаторок.
Інша мандрівниця також розповіла про схожу ситуацію, яка стала для неї емоційно важкою.
«У мене була схожа проблема. Я зрештою розплакалася просто на пошті, тому що була дуже напружена і перевантажена. Працівники були такими добрими й заспокоювали мене. Це дуже хороше нагадування», — додала інша користувачка.
До слова, авіакомпанія Lufthansa не пускала на борт 25-річну блогерку Едду Пільц через шорти та кроп-топ у спеку понад 30°C, заявивши, що вона нібито «гола». Жінці дозволили сісти на літак лише після того, як вона одягла та повністю застібнула куртку.