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Полуниця з фісташковим катаїфі у шоколаді: оригінальний рецепт
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Запіканка з макаронів із сосисками та сиром: рецепт вечері нашвидкуруч
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Деруни по-гуцульськи з грибами, куркою та сиром: цікавий рецепт
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Халва з кунжуту: рецепт смаколика, який можна приготувати за 15 хвилин
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Курячі стегенця в пивному маринаді: рецепт смачної гарячої страви
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Вершкове масло з зеленню: рецепт ідеального намащення до бутербродів
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Оладки з манки на кефірі: рецепт смачного сніданку
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Рублені котлети: рецепт соковитої мʼясної страви
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Молода картопля у медово-соєвому соусі: рецепт незвичайного гарніру