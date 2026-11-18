Церковне свято 25 листопада / © pexels.com

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25 листопада (8 грудня), в православному календарі день пам’яті священномученика Петра Олександрійського. Петро Олександрійський жив у III — на початку IV століття в єгипетській Александрії — одному з найбільших культурних, освітніх і релігійних центрів тогочасного світу.

Про його дитинство та родину збереглося небагато достовірних відомостей. Відомо, що майбутній святитель здобув ґрунтовну освіту, добре знав Святе Письмо та цікавився богослов’ям. Він став одним із представників Олександрійської богословської традиції, яка відігравала важливу роль у розвитку раннього християнства.

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За церковними переказами, Петро був пов’язаний із відомою Олександрійською катехитичною школою, де навчали майбутніх християнських служителів і досліджували основи віри. Згодом він очолив цей навчальний заклад.

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Особливий вплив на його духовне становлення мав єпископ Феона, який керував Олександрійською церквою до 300 року. Петро був його учнем і духовним послідовником. Після смерті наставника його обрали новим єпископом Олександрії.

Петро Олександрійський намагався підтримувати свою паству навіть тоді, коли сам був змушений залишити місто через небезпеку переслідувань. Перебуваючи поза Александрії, він продовжував керувати церковним життям і підтримував вірян листами.

Згодом святитель повернувся, щоб особисто допомагати християнам. За церковними переказами, він відвідував ув’язнених, підтримував тих, хто готувався до мученицької смерті, опікувався вдовами та сиротами й продовжував проповідувати християнське вчення.

Останні дні життя Петра Олександрійського припали на 311 рік, коли переслідування християн у Римській імперії ще тривали.

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За історичними свідченнями, святителя заарештували та засудили до страти. Церковне передання розповідає, що він усвідомлював небезпеку, яка загрожувала його громаді, тому намагався запобігти можливим заворушенням під час свого ув’язнення.

Вважається, що Петро добровільно з’явився до місця страти, аби уникнути кровопролиття серед християн, які могли спробувати звільнити його силою.

25 листопада 311 року святителя стратили через усічення голови поблизу місця, пов’язаного з пам’яттю апостола і євангеліста Марка. За переказами, після його смерті віряни забрали тіло мученика та з почестями поховали його.

Церковне свято 25 листопада — день пам’яті папи Климента

Святий Климент, якого також називають Климентом Римським, жив у I столітті. Точних відомостей про дату та місце його народження не збереглося. Історики також не мають достовірної інформації про його батьків, дитинство та обставини навернення до християнства.

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За церковним переданням, Климент був сучасником апостолів Петра і Павла та міг особисто знати їх. Деякі ранні християнські автори пов’язували його з апостольським колом і вважали учнем перших проповідників Євангелія.

Згодом Климент став одним із найавторитетніших представників християнської громади Рима. Він добре знав Святе Письмо, розумів потреби вірян і брав активну участь у поширенні християнського вчення.

У церковній традиції його вважають третім наступником апостола Петра на Римській кафедрі після Ліна та Анаклета. Водночас у давніх джерелах існують різні версії послідовності перших римських єпископів.

Наприкінці I століття Климент очолив християнську громаду Рима. Його служіння припало на період правління римських імператорів, коли християни нерідко зазнавали переслідувань через відмову поклонятися язичницьким богам і визнавати імператора божеством.

Климент приділяв особливу увагу зміцненню християнських громад, поширенню апостольського вчення та збереженню церковної єдності. Він закликав вірян жити відповідно до євангельських заповідей, виявляти смирення, допомагати нужденним і не допускати суперечок, які могли розділити християн.

Однією з найвідоміших подій його служіння стало втручання в конфлікт у Коринфській церкві. Там виникли суперечки між членами громади, внаслідок яких частина вірян виступила проти своїх пресвітерів і домагалася усунення їх від служіння.

Церковне свято в Україні 25 листопада за старим календарем

За старим календарем 25 листопада в Україні вшановували пам’ять святого Івана Милостивого. Народився на Кіпрі в заможній родині. Після смерті дружини та дітей присвятив своє життя служінню Богові й допомозі людям. 610 року його обрали патріархом Олександрійським. Ставши предстоятелем церкви, Іоанн Милостивий значну частину церковних коштів спрямовував на підтримку бідних, хворих, сиріт і вдів. За переказами, він наказав скласти списки всіх нужденних Александрії, щоб ніхто не залишився без допомоги. Особливу увагу приділяв подорожнім, полоненим і людям, які втратили домівки через війни.

Прикмети 25 листопада

Народні прикмети 25 листопада / © pexels.com

Якщо 25 листопада випав сніг — зима буде сніжною.

Якщо день морозний — зима обіцяє бути холодною.

Якщо на деревах лежить іній — найближчими днями потепління не очікується.

Що не можна робити 25 листопада

Предки радили утриматися від позичання грошей як іншим людям, так і самим у борг. За повір’ям, фінансові зобов’язання, взяті цього дня, могли затягнутися, а разом із ними виникнути непорозуміння та сварки. Не рекомендувалося також квапитися з рішеннями й важливими справами, адже поспіх міг призвести до помилок. Окремо застерігали від початку серйозних справ одразу після ситного прийому їжі.

Що можна робити 25 листопада

За давніми звичаями, 25 листопада краще присвятити повсякденним домашнім клопотам, які не потребують поспіху. Цього дня можна прибрати оселю, приготувати щось смачне, зайнятися рукоділлям або впорядкувати подвір’я. Також вважалося, що день підходить для спокійних роздумів і планування.

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