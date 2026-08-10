Донька Брюса Вілліса та Демі Мур вийшла заміж за музиканта: на сукню Таллули витратили 712 годин

Таллула Вілліс / © instagram.com/buuski

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Молодша донька голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур — 32-річна Таллула Вілліс — вийшла заміж. Її чоловіком став музикант Джастін Ейсі, з яким артистка перебуває у стосунках від 2023 року.

Весільна церемонія відбулася ще 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Для особливого дня Таллула обрала ефектний образ від одного з люксових брендів одягу.

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Наречена постала у приталеній сукні з шовкового атласу без бретелей. Вбрання доповнювали драпірований низ, довгий шлейф і великий бант на спині, який за задумом мав нагадувати подарунок, який щойно розгорнули.

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На створення весільного вбрання пішло аж 712 годин роботи. Майстри витратили понад 400 годин безпосередньо на пошиття та фінальне доопрацювання сукні в ательє. Ще близько 60 годин знадобилося для ручного оздоблення: окремі пелюстки з органзи розшивали бісером, а потім вручну прикріплювали до вбрання.

Таллула Вілліс вийшла заміж / © instagram.com/buuski

Особливим елементом стало декольте. Його скульптурна форма перегукувалася з образом Демі Мур, в якому акторка з’явилася на вечірці після церемонії «Оскар» на початку 2026 року. Таким чином Таллула ненав’язливо віддала данину стилю своєї знаменитої мами. Фото були оприлюднені в Instagram нареченої та Vogue Weddings.

Під час фінальної примірки поруч із нареченою були Демі Мур та її сестри Румер і Скаут. Остання навіть пожартувала, згадуючи, що ще за пів року до весілля Таллула надсилала їй варіанти суконь менш дорогого виробника, але зрештою зупинилася на кутюрному вбранні.

Таллула Вілліс вийшла заміж / © instagram.com/buuski

Для Таллулли було важливо, аби весільний образ відображав її характер. Вона хотіла, щоб сукня була незвичайною, але водночас давала їй відчуття сили та впевненості.

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Цікаво, що весілля Таллулли має ще одну символічну деталь. Її мама Демі Мур свого часу також виходила заміж за Брюса Вілліса у пишній білій сукні з довгим шлейфом і фатою. Тож образ доньки частково перегукувався з весільною історією її знаменитої матері.

Таллула Вілліс вийшла заміж / © instagram.com/buuski

До слова, Таллула та Джастін Ейсі почали зустрічатися 2023 року, а вже у грудні 2024-го оголосили про заручини.

Поки що невідомо, чи був Брюс Вілліс присутній на весільній церемонії доньки. Актор після розлучення з Демі Мур зберіг із нею близькі стосунки. Колишнє подружжя виховало трьох доньок — Румер, Скаут і Таллулу. Згодом у Вілліса народилися ще дві доньки від його дружини Емми Гемінг Вілліс. Через прогресуючу лобно-скроневу деменцію актор проживає окремо від родини, де над ним опікуються професійні доглядальники.

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