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У вечірній сукні на одне плече та сережках свекрухи: Меган Маркл відвідала з принцом Гаррі благодійний вечір
Герцог та герцогиня Сассекські були присутні на святкуванні 40-річчя Фонду Девіда Фостера у Вікторії, Британська Колумбія.
Меган Маркл та принц Гаррі поділилися інтимними моментами свого романтичного вечора на благодійному заході, коли пара підтримала свого друга Девіда Фостера на заході, присвяченому 40-річчю збору коштів для Фонду Девіда Фостера, що відбувся 7 серпня.
Наступного дня Меган, яка нещодавно відсвяткувала 45-річчя, поділилася в Instagram відвертою фотографією з вечора — селфі своєї усмішки і фото 41-річного принца Гаррі.
Меган позувала поруч із чоловіком у сукні від канадського бренду Greta Constantine. До вбрання вона підібрала сережки з діамантами та сапфірами, які носила мама її чоловіка – покійна принцеса Діана.
Принц Гаррі був одягнений у класичний чорний смокінг із краваткою-метеликом у тон, він усміхався поряд зі своєю дружиною на цьому знімку.
У публікації в Instagram було розміщено відео, на якому Меган та Гаррі вітають артистів на благодійному заході, а також вітаються з іншими гостями.
Меган залишила простий підпис, додавши лише два емодзі: один із зображенням канадського прапора, а інший червоного серця.
У своїх Instagram Stories Меган Маркл поділилася новими кадрами зі свого візиту до Канади з принцом Гаррі. В одному з постів Меган показала відео з машини, на якому видно, як на флагштоку майорить канадський прапор. В іншому – професійно зроблене фото пари на заході.
Меган також опублікувала відео десерту, представленого на благодійному заході, організованому за підтримки Фостера — шоколадного піаніно з фіолетовою глазур'ю всередині.