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Принцеса Леонор із сестрою інфантою Софією вийшли у світ в ефектних літніх луках
Принцеса Леонор та інфанта Софія насолоджуються часом, проведеним із їхньою родиною в Пальма-де-Майорці, де вони зазвичай проводять відпустку в серпні.
Дівчата склали компанію своїм батькам - королеві Летиції та королю Філіпу VI на сімейній вечері в ресторані Mia, де до них приєдналася також бабуся принцес - 87-річна королева Софія.
Принцеса Леонор одягла цього дня сукню з відкритою спиною від Babbaki Official, доповнивши образ клатчем рожевого кольору від Adolfo Dominguez та темно-синіми еспадрильями на платформі Espadrilles Icon. Її волосся було розпущене, на обличчі макіяж, а на зап'ясті широкий золотий браслет.
Її молодша сестра інфанта Софія одягла добре знайому нам сукню, яку раніше носила її мати Летиція та сестра Леонор від бренду Desigual x Stella Jean довжини міді, з оборками та відкритими плечима. І взула білі еспадрильї із зав'язками стрічками навколо ноги. Дівчина також розпустила волосся та зробила макіяж.
Королева Летиція також обрала легкий літній лук в білій сукні та продемонструвала нову сумку з лімітованої колекції Heimat Atlántica.