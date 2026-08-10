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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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3886
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1 хв

Принцеса Леонор із сестрою інфантою Софією вийшли у світ в ефектних літніх луках

Принцеса Леонор та інфанта Софія насолоджуються часом, проведеним із їхньою родиною в Пальма-де-Майорці, де вони зазвичай проводять відпустку в серпні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Дівчата склали компанію своїм батькам - королеві Летиції та королю Філіпу VI на сімейній вечері в ресторані Mia, де до них приєдналася також бабуся принцес - 87-річна королева Софія.

Принцеса Леонор одягла цього дня сукню з відкритою спиною від Babbaki Official, доповнивши образ клатчем рожевого кольору від Adolfo Dominguez та темно-синіми еспадрильями на платформі Espadrilles Icon. Її волосся було розпущене, на обличчі макіяж, а на зап'ясті широкий золотий браслет.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Її молодша сестра інфанта Софія одягла добре знайому нам сукню, яку раніше носила її мати Летиція та сестра Леонор від бренду Desigual x Stella Jean довжини міді, з оборками та відкритими плечима. І взула білі еспадрильї із зав'язками стрічками навколо ноги. Дівчина також розпустила волосся та зробила макіяж.

Королева Летиція також обрала легкий літній лук в білій сукні та продемонструвала нову сумку з лімітованої колекції Heimat Atlántica.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

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