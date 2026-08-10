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- Шоу-бізнес
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Акторка придбала капелюх покійної Даян Кітон — на ньому був особливий напис
Голлівудська зірка поділилася фотографіями, на яких вона носить культові аксесуари покійної акторки.
Майже через рік після смерті акторки Даян Кітон її колега по фільму «Батько нареченої» Кімберлі Вільямс-Пейслі придбала на аукціоні культові капелюх і рукавички Кітон, для якої головні убори були центральним акцентом образу протягом багатьох років.
«Нещодавно я придбала цей капелюх і рукавички на аукціоні Даян Кітон. Я така щаслива, що тепер маю частинку її культового стилю поруч із собою», — написала 54-річна Вільямс-Пейслі в Instagram.
Коли вона разом із друзями розпаковувала речі та готувалася сфотографувати їх, сталося дещо несподіване.
«Поки ми з друзями обережно розпаковували ці речі й готувалися до знімання, прекрасний величезний білоголовий орлан сів на сусіднє дерево, на мить затримався, а потім полетів, — написала вона. — ЦЕ НАСТІЛЬКИ РІДКІСНЕ ЯВИЩЕ!! Однозначно здавалося, що енергія Даян була поруч із нами!»
Вільямс-Пейслі також звернула увагу на напис, який Кітон нанесла на капелюх.
«На капелюсі написано: "БІЛЬШЕ ЖОДНОЇ ВІЙНИ", а ще вона додала зображення черепа та схрещених кісток. Тож я передаю далі її послання», — написала акторка.
На фотографіях Вільямс-Пейслі позує біля озера в чорному костюмі, білій сорочці та доповнила образ краваткою. Звісно вона одягнула рукавички Кітон і її чорний капелюх.
Акторки разом знялися у двох частинах фільмів 1991 і 1995 років «Батько нареченої» і «Батько нареченої 2», де Вільямс-Пейслі зіграла Енні Бенкс — доньку Ніни Бенкс у виконанні Кітон та Джорджа Бенкса, якого зіграв Стів Мартін. Згодом їхні стосунки переросли у близьку дружбу.
Кітон, звісно, теж з’являлася у цьому капелюсі на публіці, зокрема одягала його 26 квітня 2012 року на інтерв’ю.