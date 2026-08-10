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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Акторка придбала капелюх покійної Даян Кітон — на ньому був особливий напис

Голлівудська зірка поділилася фотографіями, на яких вона носить культові аксесуари покійної акторки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Майже через рік після смерті акторки Даян Кітон її колега по фільму «Батько нареченої» Кімберлі Вільямс-Пейслі придбала на аукціоні культові капелюх і рукавички Кітон, для якої головні убори були центральним акцентом образу протягом багатьох років.

«Нещодавно я придбала цей капелюх і рукавички на аукціоні Даян Кітон. Я така щаслива, що тепер маю частинку її культового стилю поруч із собою», — написала 54-річна Вільямс-Пейслі в Instagram.

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Коли вона разом із друзями розпаковувала речі та готувалася сфотографувати їх, сталося дещо несподіване.

«Поки ми з друзями обережно розпаковували ці речі й готувалися до знімання, прекрасний величезний білоголовий орлан сів на сусіднє дерево, на мить затримався, а потім полетів, — написала вона. — ЦЕ НАСТІЛЬКИ РІДКІСНЕ ЯВИЩЕ!! Однозначно здавалося, що енергія Даян була поруч із нами!»

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Вільямс-Пейслі також звернула увагу на напис, який Кітон нанесла на капелюх.

«На капелюсі написано: "БІЛЬШЕ ЖОДНОЇ ВІЙНИ", а ще вона додала зображення черепа та схрещених кісток. Тож я передаю далі її послання», — написала акторка.

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

На фотографіях Вільямс-Пейслі позує біля озера в чорному костюмі, білій сорочці та доповнила образ краваткою. Звісно вона одягнула рукавички Кітон і її чорний капелюх.

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Акторки разом знялися у двох частинах фільмів 1991 і 1995 років «Батько нареченої» і «Батько нареченої 2», де Вільямс-Пейслі зіграла Енні Бенкс — доньку Ніни Бенкс у виконанні Кітон та Джорджа Бенкса, якого зіграв Стів Мартін. Згодом їхні стосунки переросли у близьку дружбу.

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кімберлі Вільямс-Пейслі / фото: instagram.com/kimberlywilliamspaisley

Кітон, звісно, теж з’являлася у цьому капелюсі на публіці, зокрема одягала його 26 квітня 2012 року на інтерв’ю.

Даян Кітон / © Getty Images

Даян Кітон / © Getty Images

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