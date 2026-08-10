З Польщі до України депортували чоловіка: що він накоїв

Польща депортувала українця / Фото: ілюстративне

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Польські правоохоронці депортували 39-річного громадянина України, який тривалий час коїв домашнє насильство та погрожував своїй партнерці. За рішенням Прикордонної служби, найближчі 10 років йому заборонено в’їжджати до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє InPoland.

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З Польщі до України за домашнє насильство депортували чоловіка

Сигнал про правопорушника прикордонники з підрозділу в Рибнику отримали від поліції районного управління Рацибожа. Чоловік має кримінальне минуле та неодноразово потрапляв у поле зору силовиків.

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Серед його злочинів — залякування співмешканки, погрози розправою, силове проникнення до її помешкання, а також насильство щодо самої жінки та неповнолітньої дитини.

Крім цього, депортований ображав жертву, погрожував завдати їй тяжких тілесних ушкоджень і спалити її майно — зокрема, дім та автомобіль.

З огляду на систематичні злочини, командир прикордонного поста в Руді-Шльонській ухвалив рішення про примусове повернення чоловіка на батьківщину. Йому призначили максимально можливий термін заборони на в’їзд до Шенгенської зони — 10 років. Злочинця під конвоєм доправили до державного кордону та передали українським прикордонникам.

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Нагадаємо, польські прикордонники депортували трьох громадян України та передали їх українській стороні. Усім чоловікам також заборонили повторний в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони.

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Одного з депортованих, 22-річного українця, затримали в місті Рибник і засудили за пропаганду тоталітарних режимів та знищення майна. Через загрозу громадській безпеці командир прикордонного поста в Руді-Шльонській ухвалив рішення про його негайне примусове повернення. Чоловіка під конвоєм доправили до кордону та заборонили в’їзд до Шенгенської зони на 8 років.

Ще двох українців затримали в Опольському воєводстві після звільнення з в’язниці в Нисі, де один відбував покарання за смертельну ДТП, а інший — за нетверезе водіння та використання підробленого посвідчення. Обох чоловіків передали українській стороні із забороною в’їзду до країн Шенгену на п’ять років.

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