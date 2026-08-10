На місці атаки / © Запорізька ОВА

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Російські війська вдень 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. За останніми даними, 24 особи постраждали, серед яких — 10-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, понівечено легкові автомобілі.

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На місці атаки

У прокуратурі області зазначили, що ціллю країни-агресорки була цивільна інфраструктура Запоріжжя та Запорізького району. Правоохоронці розпочали розслідування щодо здійснення воєнного злочину.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що окупанти змінили основні пріоритети для здійснення ракетно-дронових ударів по території України. Якщо взимку головним об’єктом атак була опалювальна та електрична інфраструктура, то зараз ворог зосередився на оборонній промисловості, логістиці та цивільному сектору.

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