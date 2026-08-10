ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4000
Час на прочитання
1 хв

РФ посеред дня накрила КАбами цивільних — багато постраждалих

Унаслідок російського удару відомо про щонайменше 24 людини, які зазнали поранень. Серед травмованих — 10-річна дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
На місці атаки

На місці атаки / © Запорізька ОВА

Російські війська вдень 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. За останніми даними, 24 особи постраждали, серед яких — 10-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, понівечено легкові автомобілі.

На місці атаки

На місці атаки

У прокуратурі області зазначили, що ціллю країни-агресорки була цивільна інфраструктура Запоріжжя та Запорізького району. Правоохоронці розпочали розслідування щодо здійснення воєнного злочину.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що окупанти змінили основні пріоритети для здійснення ракетно-дронових ударів по території України. Якщо взимку головним об’єктом атак була опалювальна та електрична інфраструктура, то зараз ворог зосередився на оборонній промисловості, логістиці та цивільному сектору.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie