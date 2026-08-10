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РФ посеред дня накрила КАбами цивільних — багато постраждалих
Унаслідок російського удару відомо про щонайменше 24 людини, які зазнали поранень. Серед травмованих — 10-річна дівчинка.
Російські війська вдень 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. За останніми даними, 24 особи постраждали, серед яких — 10-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, понівечено легкові автомобілі.
У прокуратурі області зазначили, що ціллю країни-агресорки була цивільна інфраструктура Запоріжжя та Запорізького району. Правоохоронці розпочали розслідування щодо здійснення воєнного злочину.
Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що окупанти змінили основні пріоритети для здійснення ракетно-дронових ударів по території України. Якщо взимку головним об’єктом атак була опалювальна та електрична інфраструктура, то зараз ворог зосередився на оборонній промисловості, логістиці та цивільному сектору.