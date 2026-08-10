Суд пом’якшив запобіжний захід Єрмаку: що змінилося

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

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Колишньому керівнику Офісу президента України Андрієві Єрмаку змінили запобіжний захід. Суд дозволив йому виїжджати до низки прифронтових та тилових областей для участі у проєкті допомоги військовим, проте електронний браслет залишив.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 10 серпня частково задовольнив клопотання захисників Єрмака, підозрюваного у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, під час будівництва приватного котеджного містечка поблизу Києва. Суд змінив частину раніше визначених для підозрюваного процесуальних обов’язків.

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Чому суд змінив запобіжний захід для Єрмака?

Підставою для звернення захисту до суду стало одночасне надходження до САП і НАБУ кількох листів від командирів військових частин, схожих за змістом і поданих в інтересах Єрмака.

«Так, за клопотанням сторони захисту слідчий суддя розширив обмеження щодо пересування підозрюваного низкою областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям», — зазначили у САП.

Як саме змінили запобіжний захід для Єрмака?

У результаті для ексочільника ОП обов’язок не залишати без дозволу детектива, прокурора або суду Київ та область замінили на заборону без відповідного дозволу виїжджати за межі столиці, області а також Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Водночас підозрюваному дозволили транзитний проїзд через інші регіони.

Прокурор виступав проти задоволення клопотання. На його думку, раніше встановлені процесуальні обов’язки не заважали Єрмаку брати участь у відповідному проєкті, де він є керівником, а не адвокатом, який безпосередньо здійснює правову допомогу військовослужбовцям.

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Крім того, сторона захисту просила скасувати обов’язок підозрюваного носити електронний засіб контролю. Однак цю вимогу суд не задовольнив.

У чому підозрюють Андрія Єрмака — деталі справи

Нагадаємо, у травні 2026 року Єрмаку вручили підозру в корупції. За версією слідства, він причетний до легалізації 460 млн грн, які були витрачені на зведення маєтку в котеджному селищі «Династія», розташованому в смт Козин на Київщині.

На території містечка споруджували чотири масштабні резиденції, площа кожної з яких сягала 1000 кв. м. Вартість одного такого будинку оцінювалася приблизно у 2 млн дол., а земельних ділянок під ними — у 6 млн дол. Серед майбутніх сусідів Єрмака значилися бізнесмен Тимур Міндіч, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов, а також власник володіння R1, який на «плівках Міндіча» фігурує як «Вова».

14 травня ВАКС призначив Єрмаку запобіжний захід, постановивши утримувати його під вартою з альтернативою застави в сумі 140 млн грн. Вже 18 травня ексочільник ОП звільнився із СІЗО після внесення коштів.

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