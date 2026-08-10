Фахівці назвали рибу, у якій зустрічаються небезпечні паразити, і це не річкова

Яка риба може бути з паразитами / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Риба вважається важливою частиною збалансованого раціону, адже містить повноцінний білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни та мінерали. Проте навіть морська риба не завжди є повністю безпечною. Деякі види можуть бути носіями паразитів, особливо якщо їх їсти сирими або недостатньо термічно обробленими. Одним із найвідоміших паразитів морської риби є Anisakis — нематода, личинки якої можуть траплятися у морських рибах та кальмарах. Саме тому ризик паразитарного зараження пов’язують не лише з річковою рибою.

Яка морська риба може містити паразитів

Серед видів, у яких можуть зустрічатися личинки Anisakis та інших паразитів, особливо часто згадують оселедець, скумбрію, ставриду, тріску та лососевих.

Реклама

Водночас не можна сказати, що конкретний вид риби обов’язково є найзараженішим. Наявність паразитів залежить від місця вилову, віку риби, її харчування, сезону та способу обробки.

Реклама

Особливу увагу варто приділяти рибі, яку подають сирою або майже сирою: у суші, сашимі, тартарі, слабосоленому чи маринованому вигляді.

Чому паразити потрапляють у морську рибу

Паразити є частиною природної екосистеми моря. Їхні життєві цикли можуть проходити через кілька організмів — від дрібних ракоподібних до риб і морських ссавців.

Риба заражається, коли поїдає інфікованих дрібних організмів або інших представників морської фауни. Тому паразити можуть зустрічатися навіть у промисловій морській рибі.

Важливо розуміти: наявність паразитів не означає, що вся риба непридатна для споживання. Правильне заморожування або достатнє термічне оброблення значно знижують ризик.

Реклама

Чим небезпечна заражена риба

Деякі паразити можуть викликати проблеми після потрапляння в організм людини. Наприклад, зараження Anisakis може супроводжуватися болем у животі, нудотою, блюванням та іншими симптомами.

У деяких людей можливі алергічні реакції на паразитів або їхні компоненти.

Найбільший ризик виникає саме тоді, коли заражену рибу споживають сирою або недостатньо приготовленою.

Як зробити рибу безпечнішою

Найнадійніший спосіб знизити паразитарний ризик — правильно приготувати рибу. Під час термічної обробки риба повинна добре прогрітися всередині. Не варто орієнтуватися лише на колір м’якоті — важлива саме достатня температура в товщі продукту.

Реклама

Для страв із сирої риби використовують спеціально призначену для такого споживання сировину, яку попередньо обробляють відповідно до вимог безпеки, зокрема заморожуванням за відповідними режимами.

Звичайне маринування в оцті, лимонному соку чи солі не варто вважати гарантованим способом знищення паразитів.

Чи можна побачити паразитів у рибі

Іноді личинки або інші паразитарні утворення можна помітити під час розбирання риби. Але відсутність видимих ознак не гарантує, що паразитів немає.

Тому основне правило — купувати рибу в надійних продавців, дотримуватися умов зберігання та не вживати її сирою, якщо продукт не призначений для такого способу споживання.

Новини партнерів