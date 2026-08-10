- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1335
- Час на прочитання
- 1 хв
Неочікуване заняття майбутньої королеви: що вирощувала Єлизавета та її сестра на городі
Ці фото показують повсякденне життя британської королівської родини під час війни і те, як навіть принцеси долучалися до звичайних домашніх та господарських справ у важкі части.
У серпні 1943 року 17-річна принцеса Єлизавета та її 13-річна сестра Маргарет оглядали врожай на своїх городніх ділянках у Віндзорському замку.
Сестри у ті часи вирощували овочі власноруч. На фотографії вони демонструють і оглядають помідори, а також карликову квасолю.
Це відбувалося в розпал Другої світової війни, коли Велика Британія переживала нестачу продовольства та діяла система продуктових карток. У країні проводилася масштабна кампанія Dig for Victory («Копай заради перемоги») — людей заохочували використовувати сади, парки та інші доступні земельні ділянки для вирощування овочів.
Королівська родина також демонструвала приклад населенню і вирощування овочів мало не лише практичне значення — воно показувало, що кожен може зробити свій внесок у воєнні зусилля.
Єлизавета і Маргарет у воєнні роки жили переважно у Віндзорському замку, оскільки їхні батьки, король Георг VI та королева Єлизавета, залишалися в Британії попри небезпеку німецьких бомбардувань.