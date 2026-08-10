Неочікуване заняття майбутньої королеви: що вирощувала Єлизавета та її сестра на городі

Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет / © Associated Press

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У серпні 1943 року 17-річна принцеса Єлизавета та її 13-річна сестра Маргарет оглядали врожай на своїх городніх ділянках у Віндзорському замку.

Сестри у ті часи вирощували овочі власноруч. На фотографії вони демонструють і оглядають помідори, а також карликову квасолю.

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Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет оглядають помідори, які вони виростили на власних ділянках у Віндзорському замку, Віндзор, Англія, 1943 рік / © Associated Press

Це відбувалося в розпал Другої світової війни, коли Велика Британія переживала нестачу продовольства та діяла система продуктових карток. У країні проводилася масштабна кампанія Dig for Victory («Копай заради перемоги») — людей заохочували використовувати сади, парки та інші доступні земельні ділянки для вирощування овочів.

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Королівська родина також демонструвала приклад населенню і вирощування овочів мало не лише практичне значення — воно показувало, що кожен може зробити свій внесок у воєнні зусилля.

Принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет збирають карликову квасолю на власних грядках у Віндзорському замку, Англія, 1943 рік / © Associated Press

Єлизавета і Маргарет у воєнні роки жили переважно у Віндзорському замку, оскільки їхні батьки, король Георг VI та королева Єлизавета, залишалися в Британії попри небезпеку німецьких бомбардувань.

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