ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікого ображати

День кришталево чистої, незамутненої та світлої енергетики, яку не можна порушувати різкими діями та грубими словами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Море

Море / © Credits

Навіть недобрих думок — особливо якщо вони спрямовані проти інших людей — слід уникати. Не можна нікого ображати, навіть якщо здаватиметься, що наш гнів виправданий — бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Цей день також ідеально підходить для господарських робіт: можна розпочинати ремонт, займатися зведенням будинку, садити дерева та квіти.

Овен

На чужу агресію, яку представники знака можуть відчути цього дня, слід реагувати якомога байдужіше: нервозність, яку вона може викликати, завадить вам ефективно працювати та жити.

Телець

Цей день сприятливий для продажу та купівлі нерухомості: тим, хто давно збирався здійснити одну — а, можливо, й обидві одночасно — відповідні операції, складуться сприятливі умови.

Близнята

Як би не складалася життєва — чи професійна — ситуація, найголовніше — зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку — він допоможе подолати всі перешкоди.

Рак

Пліткувати та плести інтриги проти своїх колег не можна завжди, але цього дня така поведінка особливо небажана: її наслідки можуть виявитися найнепередбачуванішими — аж до звільнення, до якого не варто доводити справу.

Лев

Незважаючи на робочі обов’язки, не відмовляйтеся від занять, які покращують вам настрій — наприклад, від свого хобі: протягом дня неодноразово виникатимуть перерви, які можна заповнити саме таким чином.

Діва

Цей день сприятливий для будь-яких — ділових та фінансових — операцій: укладені сьогодні угоди та договори найближчим часом принесуть значні дивіденди, тому не варто від них відмовлятися.

Терези

Незважаючи на початок робочого тижня, бажано провести цей день у стані спокою — раптове напруження слід знімати будь-яким доступним способом, але найкращим варіантом будуть прогулянки на свіжому повітрі.

Скорпіон

Не поспішайте застосовувати знання, які ви отримаєте цього дня, для розв’язання важливих — ділових та фінансових — питань: прибережіть їх на деякий час — через кілька місяців їхня цінність зросте у кілька разів.

Стрілець

Незважаючи на запальність, яка може охопити вас сьогодні, намагайтеся не вступати в конфлікти з близькими людьми — вони можуть затаїти образу, а їхня надійна підтримка вам незабаром знадобиться.

Козоріг

Цей день обов’язково слід присвятити роботі, а вечір — провести з друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили: поспілкувавшись із ними, ви відчуєте потужний приплив позитивної енергії.

Водолій

Настрій цього дня буде тісно пов’язаний із працездатністю, тому намагайтеся його не зіпсувати, інакше розв’язання професійних питань буде просуватися з труднощами.

Риби

Від негативу слід завжди триматися подалі, але цього дня — особливо: передусім не варто заглиблюватися у відповідні теми, якщо вони не стосуються вас особисто — окрім роздратування це вам нічого не принесе.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie