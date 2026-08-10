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Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікого ображати
День кришталево чистої, незамутненої та світлої енергетики, яку не можна порушувати різкими діями та грубими словами.
Навіть недобрих думок — особливо якщо вони спрямовані проти інших людей — слід уникати. Не можна нікого ображати, навіть якщо здаватиметься, що наш гнів виправданий — бумеранг не змусить на себе довго чекати.
Цей день також ідеально підходить для господарських робіт: можна розпочинати ремонт, займатися зведенням будинку, садити дерева та квіти.
Овен
На чужу агресію, яку представники знака можуть відчути цього дня, слід реагувати якомога байдужіше: нервозність, яку вона може викликати, завадить вам ефективно працювати та жити.
Телець
Цей день сприятливий для продажу та купівлі нерухомості: тим, хто давно збирався здійснити одну — а, можливо, й обидві одночасно — відповідні операції, складуться сприятливі умови.
Близнята
Як би не складалася життєва — чи професійна — ситуація, найголовніше — зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку — він допоможе подолати всі перешкоди.
Рак
Пліткувати та плести інтриги проти своїх колег не можна завжди, але цього дня така поведінка особливо небажана: її наслідки можуть виявитися найнепередбачуванішими — аж до звільнення, до якого не варто доводити справу.
Лев
Незважаючи на робочі обов’язки, не відмовляйтеся від занять, які покращують вам настрій — наприклад, від свого хобі: протягом дня неодноразово виникатимуть перерви, які можна заповнити саме таким чином.
Діва
Цей день сприятливий для будь-яких — ділових та фінансових — операцій: укладені сьогодні угоди та договори найближчим часом принесуть значні дивіденди, тому не варто від них відмовлятися.
Терези
Незважаючи на початок робочого тижня, бажано провести цей день у стані спокою — раптове напруження слід знімати будь-яким доступним способом, але найкращим варіантом будуть прогулянки на свіжому повітрі.
Скорпіон
Не поспішайте застосовувати знання, які ви отримаєте цього дня, для розв’язання важливих — ділових та фінансових — питань: прибережіть їх на деякий час — через кілька місяців їхня цінність зросте у кілька разів.
Стрілець
Незважаючи на запальність, яка може охопити вас сьогодні, намагайтеся не вступати в конфлікти з близькими людьми — вони можуть затаїти образу, а їхня надійна підтримка вам незабаром знадобиться.
Козоріг
Цей день обов’язково слід присвятити роботі, а вечір — провести з друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили: поспілкувавшись із ними, ви відчуєте потужний приплив позитивної енергії.
Водолій
Настрій цього дня буде тісно пов’язаний із працездатністю, тому намагайтеся його не зіпсувати, інакше розв’язання професійних питань буде просуватися з труднощами.
Риби
Від негативу слід завжди триматися подалі, але цього дня — особливо: передусім не варто заглиблюватися у відповідні теми, якщо вони не стосуються вас особисто — окрім роздратування це вам нічого не принесе.
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