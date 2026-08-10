Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 серпня?

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Місяць розповідає

День чистої та доброї енергії, протягом якого заборонені грубощі, різкі висловлювання та агресивна поведінка.

Місяць рекомендує

Удача супроводжуватиме тих, хто займається бізнесом і фінансами: можна братися за втілення нових проєктів, купувати та продавати нерухомість. Можливості, які відкриються цього дня, є унікальними, та й повторяться вони не скоро, тому шкода ними не скористатися.

Місяць застерігає

Слід уникати слів і вчинків, які можуть зачепити чи образити когось із оточення. На тих, кому вдасться зберегти внутрішню гармонію, чекає професійний успіх і фінансовий прибуток. Не варто негативно реагувати на неадекватну поведінку інших людей, краще оминати тих, хто становить небезпеку. Не можна бажати зла оточенню — зокрема й тим, хто цього заслуговує, — навіть у думках: за законом бумеранга зло обов’язково повернеться назад.

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