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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Перший день у новому університеті: принцеса Інгрід Олександра повернулася до навчання

Принцеса Інгрід Олександра розпочала навчання в Університеті Осло, куди перевелася з Сіднейського університету, коли ухвалила рішення повернутися додому з Австралії, щоб бути поряд зі своєю матір'ю кронпринцесою Метте-Маріт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

У понеділок майбутня королева розпочала заняття в кампусі Бліндерн Університету Осло. Для початку вона позувала для ЗМІ перед стіною факультету соціальних наук, одягнена у просте вбрання, що складається з короткої темно-сірої куртки, звичайної білої футболки та широких темних вельветових штанів.

Принцеса Інгрід Олександра, яка навчається в Сіднейському університеті за програмою соціальних наук зі спеціалізацією в політичній економії та міжнародних відносинах, організувала програму обміну, щоб пройти навчання в цьому семестрі в норвезькій столиці для того, щоб бути ближчою до її матері кронпринцеси Метте-Маріт, яка перенесла нещодавно операцію з пересадки легень.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Її австралійська ідилія залишилася позаду, де онучка короля Гаральда V насолоджувалась тим, чого так прагнуть члени королівської родини — анонімністю. Сама принцеса зізналася своїм близьким, як це було чудово — перебувати серед студентів більш ніж 140 національностей, необтяженою вантажем корони.

Однак доля розпорядилася інакше, і сімейні обов'язки зрештою переважили академічну незалежність.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де навчатимуться інші європейські принцеси у новому навчальному році.

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