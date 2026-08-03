День ангела 9 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 9 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 9 серпня

9 серпня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Григорія, Дмитра, Івана, Леонтія, Макара, Матвія, Олексія, Петра, Якова, Ірину, Маргариту, Марію.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві творчий. В дорослому віці стає рішучим.

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Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дбайливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає завзятим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає справедливим.

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Матвій — давньоєврейське походження, означає «дарунок від Бога». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає товариським.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає горделивим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «дарує мир і спокій». В дитинстві самостійна. В дорослому віці стає виваженою.

Маргарита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «перли». В дитинстві запальна. В дорослому віці стає різкою.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає доброю.

День ангела 9 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе, дарує здоров’я, щастя та душевний спокій.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди були світло, радість, любов і щасливі миті.

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Нехай ангел-охоронець щодня веде тебе правильним шляхом, захищає від негараздів і допомагає здійснювати мрії. Зі святом!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай серце буде сповнене теплом, а кожен день приносить нові приводи для радості.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, благополуччя та Божого благословення.

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