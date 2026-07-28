Яке церковне свято в Україні 3 серпня

Церковне свято 3 серпня / © Pixabay

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3 серпня (16 серпня), в православному календарі день пам’яті преподобних Ісаакія, Далмата і Фауста. Преподобний Ісаакій жив у IV столітті. Він був сирійським пустельником, який багато років провів у самотності, присвячуючи весь свій час молитві, посту та духовним подвигам. Почувши про поширення аріанської єресі в Константинополі та переслідування православних християн, Ісаакій залишив пустелю і вирушив до столиці Візантійської імперії.

У той час імператор Валент підтримував аріанство, через що православні храми часто були зачинені. Ісаакій неодноразово звертався до імператора із закликом відкрити церкви для православних і повернутися до істинної віри. Коли ж Валент проігнорував його слова, преподобний пророче передбачив, що імператор загине, якщо не покається.

Незабаром пророцтво здійснилося. 378 року Валент загинув у битві під Адріанополем. Після його смерті православна віра знову отримала підтримку держави, а Ісаакій здобув глибоку повагу серед народу та духовенства.

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Пізніше святий заснував монастир поблизу Константинополя, який став одним із центрів духовного життя. Перед своєю смертю Ісаакій призначив своїм наступником учня Далмата.

Далмат спочатку був військовим при імператорському дворі. Проте, відчувши поклик до духовного життя, він залишив службу, роздав майно нужденним і разом із сином вступив до монастиря преподобного Ісаакія.

Він швидко проявив себе як людина великої мудрості, смирення та глибокої віри. Після смерті Ісаакія братія обрала його настоятелем монастиря.

Під керівництвом Далмата обитель стала одним із найавторитетніших монастирів Константинополя. Він суворо дотримувався чернечого уставу, навчав братію любові, терпінню та безперервній молитві.

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Особливу роль преподобний Далмат відіграв у боротьбі з несторіанською єрессю. Під час Третього Вселенського собору в Ефесі (431 рік) він активно підтримував православне вчення та сприяв утвердженню його серед віруючих.

Завдяки своїй духовній мудрості Далмат користувався величезним авторитетом не лише серед ченців, а й серед єпископів та імператорського двору.

Преподобний Фауст був учнем Далмата та одним із найшанованіших ченців Далматового монастиря. Він наслідував своїх наставників у смиренні, послуху та ревному служінні Богові.

Після смерті Далмата Фауст став настоятелем монастиря. Він продовжив традиції своїх попередників, підтримував суворий чернечий устрій та піклувався про духовне життя братії.

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За переказами, преподобний Фауст відзначався лагідністю, милосердям і великою любов’ю до людей. До нього приходили за порадою не лише ченці, а й миряни, які шукали духовної підтримки.

Його життя стало прикладом того, як справжня святість проявляється не лише у великих подвигах, а й у щоденному вірному служінні Богові та ближнім.

Церковне свято в Україні 3 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 3 серпня в Україні вшановували пам’ять преподобного Онуфрія Печерського. Про життя святого збереглося небагато відомостей. Церковний переказ свідчить, що Онуфрій відзначався смиренням, суворим постом і повною відданістю Богові. Він обрав шлях чернечого подвигу, проводячи життя в молитві, праці та духовному вдосконаленні.

Прикмети 3 серпня

Народні прикмети 3 серпня / © pexels.com

Ранковий густий туман обіцяє ясний і спекотний день.

Багато роси на світанку — до гарної погоди та щедрого врожаю.

Якщо вітер змінює напрямок кілька разів за день — погода незабаром різко зміниться.

Що не можна робити 3 серпня

Вважається, що 3 серпня не варто байдикувати, адже лінощі можуть відлякати достаток і щасливі можливості. Водночас не рекомендують братися за прибирання оселі, особливо підмітати підлогу чи виносити сміття. За повір’ями, разом із непотребом можна ненароком «винести» з дому щастя, фінансову удачу та сімейний добробут.

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Що можна робити 3 серпня

У народному календарі 3 серпня відоме як Ісаакій-малинник, адже саме в цей період достигають пізні сорти малини, і господині завершують їх збір. З давніх часів вірили, що малинове варення, приготоване цього дня, має особливі цілющі властивості. Його використовували як домашній засіб від застуди, а також для полегшення болю в суглобах і шлунку.

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