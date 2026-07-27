Трамп проведе важливі переговори із Зеленським: що обговорюватимуть

Трамп та Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп у вівторок має провести в Білому домі окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Про це пише CNN.

За словами представника Білого дому, під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського сторони планують обговорити перебіг мирного процесу щодо війни між Росією та Україною.

Реклама

«Зараз настав час покласти край війні», — цитує CNN представника адміністрації США.

Напередодні Трамп також прокоментував заяву Зеленського про те, що Росія нібито передає Ірану розвідувальну інформацію щодо американських військових баз. Президент США заявив, що не вважає, що це відбувається, принаймні «не на високому рівні».

Які теми порушать Трамп і Нетаньягу

Під час окремої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США планує обговорити ситуацію навколо Ірану, перебіг переговорів із Ліваном та подальше розширення Авраамських угод.

Трамп також зазначив, що між ним і Нетаньягу залишаються окремі розбіжності щодо Ірану, однак загалом їхні позиції є близькими.

Реклама

За інформацією CNN, і Володимир Зеленський, і Беньямін Нетаньягу також планують бути присутніми у Вашингтоні на церемонії прощання з покійним американським сенатором Ліндсі Гремом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп зрозумів позицію України щодо припинення вогню та прагнення до миру. За словами Зеленського, це змінило ставлення очільника Білого дому до нього, і Трамп почав йому довіряти. Український лідер наголосив, що припинення війни краще, ніж тривалі бойові дії з втратами.

Новини партнерів