У Києві хочуть підвищити тариф на водопостачання: скільки доведеться платити

Вода / © pixabay.com

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У Києві планують переглянути тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Його пропонують встановити на рівні 63 гривень.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, Київводоканал планує наблизити вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня.Йдеться про тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у розмірі 63 гривні.

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Мер зазначив, що чинний тариф був затверджений ще у 2024 році, однак його підвищення тривалий час відкладали.

Чому виникла потреба у підвищенні

За словами міського голови, підприємство зіткнулося з гострим дефіцитом кадрів.

Наразі Київводоканалу бракує:

слюсарів;

електриків;

машиністів насосних станцій;

водіїв аварійних бригад;

лаборантів;

диспетчерів.

Кличко наголосив, що без економічно обґрунтованого тарифу підприємству буде дедалі складніше забезпечувати безперебійну роботу та надавати послуги мешканцям столиці.

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Міський голова повідомив, що, за його словами, 16 водоканалів України вже працюють за економічно обґрунтованими тарифами. Він також зазначив, що рішення щодо тарифів ухвалює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Наразі йдеться про плани перегляду тарифу. Остаточне рішення щодо його запровадження має ухвалюватися відповідно до чинної процедури та повноважень регулятора.

Комунальні платежі в Україні — останні новини

Нагадаємо, Держпродспоживслужба закликає українців вчасно проводити обов’язкову періодичну повірку лічильників газу та електроенергії відповідно до Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Ігнорування термінів грозить зміною алгоритмів нарахування та суттєвим зростанням сум у платіжках. Усі роботи з демонтажу, транспортування, обслуговування, ремонту та монтажу здійснюються компаніями-постачальниками послуг.

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Також, НКРЕКП ухвалила рішення звільнити від плати за доставку газу власників приватних будинків і квартир, чиє житло зазнало руйнувань через війну та стало непридатним для безпечного газопостачання.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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