У Раді пропонують дозволити полювання у "сезон тиші": зоозахисники забили на сполох

Мисливець / © УНІАН

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15431 «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин», який пропонує легалізувати полювання як вид відпочинку та суттєво розширити дозволені методи відстрілу.

Про це повідомили у зоозахисній організації UAnimals, закликавши народних депутатів не підтримувати дану ініціативу.

Авторами законодавчої ініціативи виступили народні депутати Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Ігор Марчук, Олег Бондаренко та Олександр Гайду. Документ визначає полювання як «активний відпочинок», а шкури, роги, черепи та ікла вбитих тварин називає мисливськими трофеями, які пропонують використовувати в естетичних цілях.

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Серед ключових нововведень законопроєкту №15431 зазначаються такі норми:

дозволяється полювання під час «сезону тиші», коли тварини народжують та вигодовують малят;

легалізується використання тепловізорів, безпілотників та звуковідтворювальних приладів для відстрілу;

запроваджується мисливський туризм, зокрема полювання на тварин у штучно ізольованих ділянках;

розширюється коло орендарів мисливських угідь за рахунок суб’єктів господарювання та громадських об’єднань зі статусом юридичної особи.

Окрім цього, документ змінює підходи до регулювання чисельності окремих видів тварин. До категорії небажаних відносять вовків, лисиць, шакалів, єнотоподібних собак, а також безнаглядних домашніх тварин, які перебувають у межах угідь. Щодо цих видів пропонується скасувати будь-які обмеження на відстріл.

У зоозахисній організації UAnimals критично оцінили запропоновані зміни та виступили проти ухвалення законопроєкту.

«Приватну вигоду виправдовують суспільним благом, тоді як мова йде передусім про життя тварин. Але полювання — не „активний відпочинок“, а звичайнісіньке вбивство заради розваги та вигоди», — наголосили в UAnimals.

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За словами зоозахисників, нові правила фактично легалізують жорстокість і спрощують узаконене вбивство тварин. Організація закликала Раду відхилити документ і пообіцяла оприлюднити прізвища всіх депутатів, які за нього проголосують.

Нагадаємо, раніше українські митці, військові, письменники та зоозахисники просять владу повністю заборонити у країні полювання. Зараз, під час воєнного стану, полювати офіційно не можна. Проте тварин однаково відстрілюють під приводом «регулювання їхньої чисельності».

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