Марія Захарова / © Associated Press

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Офіційна речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова видала чергову порцію пропагандистських залякувань, звинувативши Євросоюз у «неонацизмі», а Велику Британію — в участі в «терористичних ударах» по території Росії.

Про це речниця МЗС РФ заявила під час чергового брифінгу, передають пропагандистські ЗМІ.

У традиційній для російської дипломатії зневажливій та агресивній манері Захарова обурилася тим, що Європейський Союз продовжує підтримувати українську оборонку.

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«Європа через 80 років знову намагається стати „неонацистським чудовиськом“», — висловилася речниця російського відомства.

Вона додала, що готовність Брюсселя виступати виробничим тилом для України нібито свідчить про відсутність прагнення до миру. Окремо Захарова пригрозила Великій Британії. Вона звинуватила Лондон у допомозі українським ударам по РФ та залякує наслідками, якщо Україні передадуть винищувачі Gripen.

«Лондон безпосередньо бере участь у терористичних ударах Києва по Росії заради продовження конфлікту в Україні. Лондон знає, яка доля чекає на винищувачі Gripen у разі їх постачання Києву та використання проти Росії», — запевнила вона.

Торкнулася речниця й теми економічного тиску на агресора. У МЗС РФ намагаються переконати, що чергові обмеження Заходу нібито не діють, проте одразу ж анонсували відповідні кроки та почали повчати американських політиків.

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«Курс зовнішньої політики Росії не зміниться під санкційним тиском Євросоюзу. Москва незабаром оголосить про заходи у відповідь на 21-й пакет антиросійських санкцій ЄС. Однопартійці Трампа роблять йому ведмежу послугу, просуваючи санкції проти РФ. США вистрілять собі в ногу, якщо ухвалять законопроєкт про санкції Грема, який покликаний стримати Білий дім», — заявила Захарова.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили про готовність розглядати нові пропозиції та ідеї щодо війни в Україні. Водночас у Москві стверджують, що перед початком будь-яких нових обговорень Сполучені Штати мають надати роз’яснення щодо попередніх домовленостей.

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