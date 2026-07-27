Війна в Україні вже виходить за межі Європи: у FT попередили про нову загрозу

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Війни в Європі, на Близькому Сході та в Азії більше не йдуть окремо одна від одної. Вони починають перетинатися, що загрожує творенням двох ворожих військових блоків, як це було під час Другої світової війни.

Про це написав оглядач Гідеон Рахман у своєму матеріалі для Financial Times.

За оцінкою аналітика, масштаб бойових дій на трьох континентах вже сягнув історичних максимумів. Вторгнення Росії в Україну стало найкривавішим конфліктом у Європі з 1945 року. На Близькому Сході до протистояння між Іраном, США та Ізраїлем залучено 12 країн. А у Східній Азії КНДР нарощує військову потужність і відмовилася від ідеї мирного об’єднання з Південною Кореєю, поки Китай активізував військові навчання навколо Тайваню.

Реклама

Експерт зазначає, що ці локальні кризи вже почали безпосередньо впливати одна на одну. Зокрема, Іран заявив про потоплення українцями іранського торгового судна в Каспійському морі та загибель моряка, тоді як Київ підтвердив далекобійні удари по іранських військово-вантажних суднах, які прямували до РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея готується відправити ще 30 000 військовослужбовців на допомогу російським військам. Якщо залучення північнокорейських сил у 2024 році президент України назвав «першим кроком до світової війни», то пряме протистояння України з Іраном у Каспійському морі можна вважати другим кроком.

Повідомляється, що у США союз Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї дедалі частіше називають «віссю супротивників». Офіційного союзу між ними немає, але всі вони прагнуть ослабити вплив США та підпорядкувати собі сусідні країни. За це КНДР отримує від Росії військові технології, Іран — розвіддані для атак на бази США, а Китай постачає Москві й Тегерану електроніку та обладнання для виготовлення зброї.

Аналітик також зазначив, що у даній ситуації дії України проти іранської логістики в Каспійському морі є не лише відповіддю на постачання дронів «Shahed», а й можливістю перекрити економічні маршрути Тегерана, зміцнивши альянс із США та адміністрацією Дональда Трампа.

Реклама

Рахман підсумовує, що хоча Вашингтон і Пекін наразі намагаються запобігти прямій війні між собою, історичний досвід XX століття свідчить: поєднання регіональних конфліктів із прорахунками великих держав є смертельно небезпечним і може призвести до нового глобального зіткнення.

Нагадаємо, диктатор-президент РФ Володимир Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, аби вкотре продемонструвати силу російської армії, а також просунути територіальні претензії, які виходять за межі війни проти України.

Новини партнерів