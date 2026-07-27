В Ірані пригрозили Україні "відповіддю" через атаку на судно: гучна заява

Прапор Ірану / © Reuters

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В Ірані оприлюднили заяву із погрозами на адресу України. У повідомленні стверджується, що будь-який напад на Іран нібито матиме наслідки.

Про це написав голова комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі X.

«Напад на Іран ніколи не був і не буде безкарним — США та сіоністський режим це добре знають», — йдеться у заяві.

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Також у повідомленні згадали Україну. Автори заяви заявили, що Київ «незабаром зрозуміє», що Ісламська Республіка Іран «нікому не залишається винною».

«Список армії переможених продовжує зростати», — додали у заяві.

Що відомо про атаку на судно Ірану

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про успішне ураження Силами оборони низки військових цілей на території Росії під час далекобійних ударів. За його словами, серед уражених об’єктів — підприємство у Кірові, Тюменський нафтопереробний завод, логістичний об’єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також, за словами глави держави, під удари потрапили цілі в акваторії Каспійського моря. Зокрема, йшлося про судна, які могли використовуватися для перевезення військових вантажів з Ірану, а також один із військових кораблів.

У відповідь Іран назвав ці дії «актом агресії» та засудив українські удари. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що атака на цивільне судно в Оманській затоці нібито є «небезпечним розширенням війни». Водночас іранська сторона заявила, що нібито не бере участі у війні Росії проти України та «ніколи не втручалася» у цей конфлікт.

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Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно. Він заявив, нібито була здійснена «за наказом Ізраїлю».

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