Іран отримав останнє попередження?: Трамп пригрозив масштабною військовою відповіддю

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану «серйозним військовим покаранням» за повторні атаки бойовиків хуситів.

Про це написав очільник Білого дому у Мережі Truth Social.

Трамп попередив Тегеран, що у разі продовження атак Іран та його союзники зазнають потужних наслідків. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності

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«Якщо вони зроблять це знову, США притягнуть Іран до відповідальності, оскільки хусити є сурогатом та/або посередником Ірану. Ірану та, звичайно, самим хуситам буде застосовано серйозне військове покарання», — написав він та висловив своє розчарування новими атаками бойовиків.

Хусити атакували два саудівські нафтові танкери у Червоному морі

Нагадаємо, після перерви 20 липня хуситів атакували два саудівські нафтові танкери під час «військової операції» у Червоному морі. Про це пише Reuters.

У заяві бойовиків було вказано, що завдали ударів по танкерах Encelia та Layla балістичними і крилатими ракетами, а також безпілотниками через порушення суднами блокади.

Уряд Саудівської Аравії підтвердив факт атаки на нафтовий танкер Encelia, проте не розкрив, хто завдав удару. За повідомленнями Саудівської Аравії, через атаку на судні виникла пожежа. Ніхто з матросів не постраждав. Вони змогли ліквідувати вогонь самостійно.

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Дані відстеження суден показали, що п’ять танкерів змінили курс у Червоному морі в середу, два з яких прямували у Суецький канал після того, як хусити попередили судна уникати портів Саудівської Аравії.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Дональд Трамп загнав себе у глухий кут у війні проти Ірану. Обидві сторони балансують на межі.

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