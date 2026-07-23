Зловживання в ТЦК: омбудсман заявив про перші арешти та підозри

Лубінець про ТЦК

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Усі матеріали щодо можливих зловживань з боку працівників ТЦК та СП, направлені Офісом омбудсмана до правоохоронних органів у 2026 році, обернулися кримінальними справами. Частині фігурантів вже оголошено підозру, а дехто з працівників ТЦК вже перебуває у СІЗО.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Новини.LIVE».

Частина працівників ТЦК вже перебувають в СІЗО через зловживання на посадах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поділився, що частина працівників ТЦК та СП, які зловживали посадовими обов’язками та скоїли правопорушення щодо громадян, вже перебуває під вартою.

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За словами омбудсмана, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України та Національна поліція надали належну правову оцінку всім переданим документам.

«Я можу відверто сказати, що дійсно 2026 року всі матеріали, які виходили з нашої інституції до Державного бюро розслідувань, до Служби безпеки України, до Національної поліції, — по всіх відкривалися кримінальні провадження, проводилися перевірки», — сказав Лубінець.

Він додав, що розслідування вже дають конкретні результати, а процесуальні дії щодо окремих працівників ТЦК вийшли на стадію запобіжних заходів.

«Є у нас приклади, коли вже вручені підозри працівникам ТЦК і СП, і навіть вже є такі, які затримані і знаходяться в СІЗО», — додав омбудсман.

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До перевірок також активно долучаються Військова служба правопорядку та Спеціалізована військова прокуратура. На думку Лубінця, така системна реакція силовиків стала можливою завдяки суспільному розголосу та принциповій позиції громадянського суспільства.

«Це тотальна правова оцінка незаконних дій. Коли українське суспільство бачить, що якщо хтось скоїв кримінальне правопорушення і на це не заплющують очі, тоді рівень довіри до державних інституцій зростає».

Лубінець про ТЦК: останні новини

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 2025 року кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни.

Проблема набула системного характеру ще 2023 року, і омбудсмен неодноразово порушував її на закритих нарадах із керівництвом Міноборони та військового командування.

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За оцінкою Лубінця, найефективнішим інструментом протидії порушенням стало їх публічне висвітлення. У 2025 році він ухвалив рішення максимально відкрито показувати проблематику — навіть попри те, що у публічний простір потрапляє лише близько 1% виявлених випадків, а російська пропаганда намагається використати цю інформацію.

Завдяки розголосу правоохоронні та військові органи — зокрема ДБР, ВСП, спеціалізована військова прокуратура, СБУ та Нацполіція — почали оперативніше й жорсткіше реагувати на скарги громадян.

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