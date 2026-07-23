РФ атакувала великий обласний центр: авіабомба влучила біля торговельного центру

Атака РФ на Запоріжжя 23 липня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Росіяни 23 липня завдали ударів по Запоріжжю — під авіаударами опинилися житлові райони, цивільна інфраструктура та промислова зона. Наразі вже відомо про щонайменше п’ятьох поранених цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя — що відомо про влучання

За уточненими даними з місцевих пабліків, одна з керованих авіабомб (КАБ) влучила по проспекту неподалік торгівельного центру. Удару було завдано у місце зі жвавим автомобільним та пішохідним трафіком.

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Очільник Запорізької ОВА додав, що росіяни влучили у багатоповерхівку. Під завалами можуть бути люди. Також він закликає містян залишатися в укриттях, оскільки загроза нової загрози ударних безпілотників по Запоріжжю та області досі зберігається.

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Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами 21 липня. Зафіксовано руйнування, двох загиблих і дев’ять поранених.

Раніше ми писали, що і 20 липня російські загарбники також завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, загинула людина, ще п’ятеро постраждали.

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