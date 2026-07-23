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РФ атаковала крупный областной центр: авиабомба попала возле торгового центра
Россияне попали по жилому району и проспекту в Запорожье, есть 14 пострадавших, среди них ребенок в тяжелом состоянии.
Россияне 23 июля нанесли удары по Запорожью — под авиаударами оказались жилые районы, гражданская инфраструктура и промышленная зона. Уже известно о по меньшей мере 16 раненых гражданских лиц.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
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По уточненным данным из местных пабликов, одна из управляемых авиабомб (КАБ) попала по проспекту недалеко от торгового центра. Удар был нанесен в место с оживленным автомобильным и пешеходным трафиком.
Глава Запорожской ОВА добавил, что россияне попали в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди. Среди 16 пострадавших есть ребенок в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывают помощь медики.
«Пострадали жилые дома, учреждения здравоохранения. Прямо в центре города враг попал КАБом и разрушил большое количество построек. Пока продолжается спасательная операция», — сообщил Иван Федоров.
Напомним, ранее Иван Федоров призвал горожан оставаться в укрытиях из-за угрозы ударных беспилотников по Запорожью и области.
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Напомним, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами 21 июля. Зафиксированы разрушения, двое погибших и девять раненых.
Ранее мы писали, что и 20 июля российские захватчики также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, погиб человек, еще пятеро пострадали.