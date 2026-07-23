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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
844
Время на прочтение
2 мин

РФ атаковала крупный областной центр: авиабомба попала возле торгового центра

Россияне попали по жилому району и проспекту в Запорожье, есть 14 пострадавших, среди них ребенок в тяжелом состоянии.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

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Россияне 23 июля нанесли удары по Запорожью — под авиаударами оказались жилые районы, гражданская инфраструктура и промышленная зона. Уже известно о по меньшей мере 16 раненых гражданских лиц.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Атака РФ на Запорожье — что известно о попадании

По уточненным данным из местных пабликов, одна из управляемых авиабомб (КАБ) попала по проспекту недалеко от торгового центра. Удар был нанесен в место с оживленным автомобильным и пешеходным трафиком.

Глава Запорожской ОВА добавил, что россияне попали в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди. Среди 16 пострадавших есть ребенок в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывают помощь медики.

«Пострадали жилые дома, учреждения здравоохранения. Прямо в центре города враг попал КАБом и разрушил большое количество построек. Пока продолжается спасательная операция», — сообщил Иван Федоров.

Напомним, ранее Иван Федоров призвал горожан оставаться в укрытиях из-за угрозы ударных беспилотников по Запорожью и области.

Россияне атаковали Запорожье — фото

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Атака РФ на Запорожье 23 июля

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами 21 июля. Зафиксированы разрушения, двое погибших и девять раненых.

Ранее мы писали, что и 20 июля российские захватчики также нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, погиб человек, еще пятеро пострадали.

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Дата публикации
Количество просмотров
844
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