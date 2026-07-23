Плюс 5000 к пенсии: Кабмин ввел важные изменения с августа

Кому с августа увеличат пенсии

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Кабинет Министров Украины принял решение о существенном увеличении гарантированного уровня пенсионных выплат для семей украинских защитников. Благодаря весеннему пересмотру и правительственному постановлению, в августе гарантированная государственная поддержка для отдельных категорий получателей пенсии вырастет на несколько тысяч гривен, достигнув отметок в 10 020 грн и 12 810 грн.

Об этом стало известно из постановления КМУ №674.

Пенсия 12 810 гривен: кто имеет право на такую выплату

По принятому документу новые размеры пенсий с августа получат следующие категории пенсионеров:

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До 10 020 грн (рост на 3 920 грн): семьи, где пенсия в связи с потерей кормильца назначена двум и более членам семьи — кроме нетрудоспособных родителей или одного из супругов, а также двум или более детям погибших военнослужащих.

До 12 810 грн (рост на 5 100 грн): для нетрудоспособных членов семей и детей погибших или пропавших без вести защитников, получающих государственную социальную помощь вместо пенсии.

Также предусмотрено, что в дальнейшем эти повышенные пенсии будут подлежать ежегодной индексации. Специалисты Пенсионного фонда Украины будут проводить соответствующие перерасчеты автоматически, поэтому семьям павших или пропавших без вести защитников не придется обращаться лично.

Для первоначального назначения пенсии в связи с потерей кормильца заявителям нужно обратиться в подразделение министерства или ведомства, в котором проходил службу военный. Кроме заявления, нужно подать пакет документов, подтверждающих личность, родственные связи, право на пенсию, а при наличии справки о нетрудоспособности, инвалидности или обучении, а также банковские реквизиты.

Если выплата уже была назначена ранее, с заявлением нужно обращаться напрямую в Пенсионный фонд.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается при гибели военнослужащего непосредственно во время прохождения службы или в течение трех месяцев после увольнения.

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Также право на выплаты сохраняется, если смерть наступила позже, но ее причиной стали ранения, контузия, увечья или заболевания, полученные при защите Родины.

Выплаты семьям павших военных: что известно

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №13646, который формирует прозрачную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой военной службы — до, во время и после ее прохождения.

По словам экс-министра обороны Михаила Федорова, документ гарантирует бойцам надлежащее финансовое, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение, отпуска, лечение и жилье. После завершения службы за защитниками сохраняется рабочее место, засчитывается полный стаж, выплачивается пособие в размере средней зарплаты и предоставляется право на профессиональную адаптацию.

Кроме того, новый закон унифицирует выплаты для семей погибших и пропавших без вести военных, обеспечивая равенство и прозрачность без разногласий в подходах.

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Общий объем государственной помощи устанавливается на уровне 15 млн грн. Если защитник считается пропавшим без вести, его семья получает ежемесячные выплаты около 120 тыс. грн, а в случае подтверждения гибели семья получает остаток суммы, чтобы итоговая выплата составляла те же 15 млн грн.

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