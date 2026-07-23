Собрала малину и нарезала розы: Памела Андерсон показала урожай со своего огорода

Памела Андерсон / © Associated Press

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58-летняя Памела Андерсон продолжает наслаждаться размеренной жизнью вдали от голливудской суеты. В своем Instagram звезда показала, как проводит летние дни в доме своей бабушки в канадском Лейдисмите, где уже несколько лет занимается садом и огородом.

На этот раз актриса поделилась кадрами свежего урожая. Памела собственноручно собрала спелую малину, выросшую на ее участке, а затем срезала охапку пышных роз и составила из них несколько букетов для дома.

Урожай с огорода Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Розы из сада Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Судя по опубликованному видео, Андерсон получает удовольствие от простых повседневных занятий. Вместо шумных светских мероприятий она все чаще выбирает работу в саду, уход за растениями и время на природе.

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Напомним, возле своего дома Андерсон разбила экологичный огород, где выращивает овощи, зелень, ягоды и цветы. Актриса неоднократно признавалась, что стремится жить в гармонии с природой, уделяет большое внимание экологичному образу жизни и считает работу на земле одним из лучших способов восстановить внутреннее равновесие.

Поклонники в комментариях под видео отметили, что Памела выглядит счастливой и вдохновленной, а ее уютный сад с каждым годом становится все красивее.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм собрал урожай лука у себя на огороде.

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