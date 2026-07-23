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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Зібрала малину та нарізала троянди: Памела Андерсон показала врожай зі свого городу

Що нового виросло в саду відомої акторки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

58-річна Памела Андерсон продовжує насолоджуватися спокійним життям далеко від голлівудської метушні. У своєму Instagram зірка показала, як проводить літні дні в будинку своєї бабусі в канадському Лейдісміті, де вже кілька років доглядає за садом і городом.

Цього разу акторка поділилася фотографіями свіжого врожаю. Памела власноруч зібрала стиглу малину, що виросла на її ділянці, а потім зрізала оберемок пишних троянд і склала з них декілька букетів для дому.

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Троянди з саду Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Троянди з саду Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Судячи з опублікованого відео, Андерсон отримує задоволення від простих повсякденних занять. Замість гучних світських заходів вона дедалі частіше обирає роботу в саду, догляд за рослинами та відпочинок на природі.

Нагадаємо, біля свого будинку Андерсон облаштувала екологічний город, де вирощує овочі, зелень, ягоди та квіти. Акторка неодноразово зізнавалася, що прагне жити в гармонії з природою, приділяє велику увагу екологічному способу життя і вважає роботу на землі одним із найкращих способів відновити внутрішню рівновагу.

Шанувальники у коментарях під відео відзначили, що Памела має щасливий та натхненний вигляд, а її затишний сад з кожним роком стає дедалі красивішим.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем зібрав урожай цибулі у себе на городі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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