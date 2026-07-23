Що робити з часником після викопування: правильне обрізування та сушіння для зимового зберігання

Як зберігати часник після викопування

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Збирання врожаю часнику — це лише початок, адже щоб овочі добре пролежали всю зиму і не зіпсувалися, їх треба правильно підготувати. Підготовка до зимового зберігання включає сушіння, обрізування та власне правильне зберігання.

Як сушити часник, обрізувати та очищати часник

Одразу після викопування часник треба покласти в сухе затінене місце під навіс, де він має просохнути протягом 10 днів. За цей час зелене листя поступово віддає поживну органіку самій цибулині, а зайва волога випаровується. Завдяки цьому овоч краще зберігається взимку.

Коли листя повністю висихає, його можна прибирати. За допомогою секатора або ножиць стебла зрізають, залишаючи хвостик довжиною 4-5 сантиметрів. Також підрізають і кореневу систему, роблячи зріз майже врівень з донцем.

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Зовнішнє сухе лушпиння, на якому залишився бруд чи пісок, акуратно очищують руками, намагаючись не пошкодити зубчики. Наявність залишків коріння не заважає зберіганню, але бруд обов’язково треба прибрати.

Фінішне досушування та зберігання

Після того як головки часнику пройшли процедуру обрізування та очищення від забруднень, їх не можна одразу ховати в глибокі сховища чи льохи. Обрізані та очищені головки знову викладають у тепле, затінене і добре провітрюване місце без прямих сонячних променів, щоб вони остаточно досохли перед зимою. Таке фінішне досушування дозволяє зрізам повністю затягнутися, а самій цибулині стабілізувати внутрішню вологість, що є запобіжником від розвитку плісняви.

Коли процес остаточного висихання завершено, час переходити до закладання врожаю на тривале зберігання. Зберігати часник треба у спеціальних ящиках або картонних коробках з отворами для вентиляції, які забезпечують вільний рух повітря навколо кожної головки. Категорично забороняється складати його в поліетиленові пакети або щільно закриту тару, оскільки через брак повітря всередині утворюється конденсат, через який врожай почне гнити і втратить усі свої смакові якості ще до початку зими.

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