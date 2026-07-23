Новий наступ РФ і ескалація взимку: Селезньов оцінив загрозу мобілізації 500 тисяч росіян

Мобілізація в Росії / © ТСН

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Призов 500 тисяч осіб до лав російської окупаційної армії цієї осені неминуче призведе до ескалації на полі бою та відкриття нових напрямків бойових дій.

Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі УНІАН.

Експерт зазначив, що наразі ворог залучив у межах так званої «сво» 720 тисяч військовослужбовців, а якщо до них додадуть ще пів мільйона, то чисельність ворожого угруповання зросте до 1 мільйона 200 тисяч осіб.

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За словами Селезньова, поки що це лише ймовірність, яка щонайменше до 20 вересня не буде реалізована, оскільки в Росії відбудуться вибори до Держдуми РФ, а губернаторів переобиратимуть «на нові терміни царювання».

«До цієї дати навряд чи можна очікувати проведення мобілізаційних заходів, бо ця історія непопулярна. Путін та його оточення пам’ятають, які негативні наслідки мала попередня хвиля мобілізації у вересні 2022 року. Тоді понад 1 мільйон 100 тисяч чоловіків мобілізаційного віку буквально "ногами проголосували" проти мобілізації», — зазначив він.

Селезньов додав, що мобілізація 350 тисяч росіян тоді змінила ситуацію на полі бою й дала ворогу змогу досягти певних успіхів.

«Зараз у разі мобілізації частину з тих 500 тисяч одразу спрямують на фронт для "затикання дір". Але від 2022 року війна кардинально змінилася через тотальне панування дронових систем, тому це частково нівелюватиме поповнення ворога. Водночас це завдало б нам чимало клопоту, бо, якщо ворог матиме змогу відкривати нові ділянки фронту, нам доведеться додатково перекидати туди сили й засоби для посилення», — наголосив експерт.

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Водночас Селезньов додав, що в росіян також виникатимуть питання, як і чим забезпечувати мобілізованих. Йдеться про зброю, боєприпаси й техніку, і є сумніви, чи вистачить у Росії ресурсів.

За словами військового експерта, якби російський диктатор Володимир Путін прагнув провести часткову мобілізацію, то міг би зробити це в період від 2024 до 2026 року. Однак він робив ставку на найманців і залучення росіян за високі виплати.

Селезньов нагадав, що у вересні 2022 року було мобілізовано 350 тисяч росіян, із яких майже половину одразу відправили на фронт. Тоді РФ вдалося стабілізувати ситуацію як на півдні Херсонщини, так і на півдні Запорізької області, а також розпочати будівництво так званої «лінії Суровікіна».

«Частину тоді спрямували до навчальних центрів і на полігони, де вони протягом одного-двох місяців проходили вишкіл. Цілком реально, що й цього разу частину "чмобіків" одразу спрямують на фронт, а решту — до навчальних центрів», — сказав він.

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Водночас експерт не виключив, що росіяни можуть скористатися допомогою Північної Кореї, щоб додатково отримати зброю та боєприпаси.

Селезньов зазначив, що Путін відкладає масову мобілізацію, оскільки російська економіка перебуває у складному стані й може не витримати навантаження. Адже ресурси потрібні не лише на зброю та боєприпаси, а й на забезпечення мобілізованих харчуванням і одягом.

«Крім того, це означає вилучення з економіки пів мільйона працівників. Чи зможуть росіяни замінити їх індійцями та пакистанцями — питання відкрите», — наголосив експерт.

Владислав Селезньов підкреслив, що Росія завжди програвала війни, коли вони ставали непопулярними — і в Російській імперії, і в Радянському Союзі, і нині в РФ. Як приклади він навів війну в Афганістані та Першу чеченську війну.

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«Що далі, то більше знижується рівень підтримки "сво" в РФ. Він ще не досяг критичної позначки, але тенденції досить красномовні. Якщо Сили оборони України й надалі працюватимуть над тим, щоб пересічні росіяни відчували війну, а не просто бачили її по телевізору, то рівень схвалення знижуватиметься, і Росія може програти в цьому протистоянні», — додав він.

Нагадаємо, раніше заступник командира Третього корпусу Максим Жорін пояснив, як Україна має відповісти на нову мобілізацію у РФ.

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