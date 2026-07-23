Можуть висадити з літака: за яку дратівливу звичку каратимуть пасажирів

Літак / © Pixabay

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Американська авіакомпанія United Airlines оновила правила перевезення та залишає за собою право виганяти з літака й заносити до чорного списку пасажирів, які відмовляються використовувати навушники під час прослуховування аудіо чи перегляду відео.

Про це повідомляє Daily star.

За новим «Правилом 21», авіакомпанія може висадити з літака будь-кого, хто слухає звук без навушників. Порушникам навіть можуть тимчасово або назавжди заборонити літати рейсами United Airlines. Це правило прирівняли до таких серйозних порушень, як сп’яніння чи груба поведінка.

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Вимоги посилили через те, що літаки United Airlines обладнують швидкісним інтернетом Starlink від SpaceX. Завдяки цьому пасажири можуть дивитися трансляції та грати в онлайн-ігри прямо під час польоту.

«Ми завжди заохочували клієнтів використовувати навушники під час прослуховування аудіоконтенту, а наші правила Wi-Fi вже нагадують клієнтам про це. З розширенням Starlink здалося, що саме час зробити це ще чіткішим, додавши його до договору перевезення», — зазначили представники United Airlines у коментарі виданню New York Post.

У керівництві авіакомпанії наголошують, що нові заходи спрямовані на забезпечення комфорту пасажирів, а не на обмеження розваг. Бортпровідники й надалі роздаватимуть безкоштовні дротові навушники на борту, а самі салони нових літаків обладнані екранами з підтримкою Bluetooth для підключення власних бездротових гарнітур.

Нагадаємо, пасажир рейсу Ryanair, який дивом уникнув загибелі після пошкодження вікна літака, вперше розповів про пережите. Чоловік заявив, що досі проходить лікування після зазнаних травм і не може позбутися психологічних наслідків інциденту.

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