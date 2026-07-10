Літаки / © Pixabay

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Пасажири рейсу Ryanair, який прямував із грецьких Салонік до німецького Меммінгена, пережили справжній жах у небі.

Про це The Sun.

Інцидент стався невдовзі після зльоту, коли літак перебував на висоті близько 20 тисяч футів.

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Очевидці розповідають, що спочатку пролунав гучний вибух, схожий на звук шини, що лопнула. Після цього в салоні різко впав тиск, випали кисневі маски, а літак почав швидко знижуватися.

«Почалася паніка, всі кричали, тому що ми миттєво почали втрачати висоту через розгерметизацію. На мить мені здалося, що хтось випадково відчинив аварійні двері», — розповів один із пасажирів.

Розгерметизація літака / © The Sun

За словами свідків, пасажир із Сербії сидів біля вікна саме в той момент, коли літак дістав пошкодження.

«Його голова і плечі стирчали з розбитого вікна», — повідомив очевидець грецькому телеканалу ERT.

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Інший пасажир додав, що люди одразу кинулися допомагати.

«Його схопили і тримали. На щастя, він не відстебнув ремінь безпеки. Його голова повністю була ззовні літака. Дівчата, які сиділи поруч, тягнули його назад, а лікарі, які були серед пасажирів, одразу почали надавати допомогу», — розповів свідок.

Розгерметизація літака / © The Sun

За інформацією місцевих ЗМІ, боротьба за життя чоловіка тривала близько п’яти хвилин. У результаті він дістав травми та опіки.

Попередньо повідомляється, що інцидент міг бути пов’язаний із несправністю двигуна. За даними місцевих медіа, уламки могли пошкодити фюзеляж літака та вибити одне з пасажирських вікон. Водночас офіційно причину несправності поки що не підтверджено.

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Після інциденту літак повернувся до аеропорту Салонік і здійснив штатне аварійне приземлення.

У компанії Ryanair підтвердили, що рейс був перерваний через те, що «під час польоту відвалилося пасажирське вікно». Авіакомпанія повідомила, що один із пасажирів звернувся по медичну допомогу, а для інших мандрівників оперативно організували резервний літак, який того ж дня вилетів до Меммінгена.

Нагадаємо, вантажний літак із п’ятьма членами екіпажу на борту раптово зник з радарів над Аравійським морем під час виконання регулярного рейсу з Об’єднаних Арабських Еміратів до Пакистану. Перед катастрофічним падінням з висоти понад десять кілометрів екіпаж встиг повідомити про серйозні технічні проблеми з навігаційною системою та критичну втрату контролю над управлінням.

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