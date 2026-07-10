Самолеты / © Pixabay

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Пассажиры рейса Ryanair, следовавшего из греческих Салоник в немецкий Мемминген, пережили настоящий ужас в небе.

Об этом The Sun.

Инцидент произошел вскоре после взлета, когда самолет находился на высоте около 20 тысяч футов.

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Очевидцы рассказывают, что сначала раздался громкий взрыв, похожий на звук лопнувшей шины. После этого в салоне резко упало давление, выпали кислородные маски, а самолет начал быстро снижаться.

«Началась паника, все кричали, потому что мы мгновенно начали терять высоту из-за разгерметизации. На мгновение мне показалось, что кто-то случайно открыл аварийную дверь», — рассказал один из пассажиров.

Разгерметизация самолета / © The Sun

По словам свидетелей, пассажир из Сербии сидел у окна именно в тот момент, когда самолет получил повреждение.

«Его голова и плечи торчали из разбитого окна», — сообщил очевидец греческому телеканалу ERT.

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Другой пассажир добавил, что люди сразу бросились помогать.

«Его схватили и удерживали. К счастью, он не отстегнул ремень безопасности. Его голова полностью была вне самолета. Девушки, сидевшие рядом, тащили его обратно, а врачи, находившиеся среди пассажиров, сразу начали оказывать помощь», — рассказал свидетель.

Разгерметизация самолета / © The Sun

По информации местных СМИ, борьба за жизнь мужчины длилась около пяти минут. В результате он получил травмы и ожоги.

Предварительно сообщается, что инцидент мог быть связан с неисправностью двигателя. По данным местных медиа, обломки могли повредить фюзеляж самолета и выбить одно из пассажирских окон. В то же время официально причина поломки пока не подтверждена.

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После инцидента самолет вернулся в аэропорт Салоник и совершил штатную аварийную посадку.

В компании Ryanair подтвердили, что рейс был прерван из-за того, что «во время полета отвалилось пассажирское окно». Авиакомпания сообщила, что один из пассажиров обратился за помощью, а для других путешественников оперативно организовали резервный самолет, который в тот же день вылетел в Мемминген.

Напомним, грузовой самолет с пятью членами экипажа на борту внезапно исчез с радаров над Аравийским морем во время выполнения регулярного рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Пакистан. Перед катастрофическим падением с высоты более десяти километров экипаж успел сообщить о серьезных технических проблемах с навигационной системой и критической потере контроля над управлением.

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