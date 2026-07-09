На Украину надвигается опасная стихия: синоптики назвали города, где "разгуляется" непогода (карта)

Синоптики предупреждают о похолодании и дождях / © ТСН

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В среду, 10 июля, большинство областей Украины покроет свежая воздушная масса с обильными дождями и грозами. Зонтики понадобятся жителям почти каждого региона, однако синоптики уверяют, что жаркая летняя погода вернется уже со следующей недели.

Что прогнозируют синоптики — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

10 июля в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, дожди пройдут практически в каждой области, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

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Кроме того, эксперт отмечает, что возможны сильные ливни с грозами.

Температура воздуха днём будет колебаться от +19 до +23 градусов тепла, на востоке страны будет немного теплее — от +25 до +28 градусов, а холоднее всего будет в западных областях, где столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов тепла.

В Киеве 10 июля пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха в течение дня в столице будет колебаться от +20 до +22 градусов тепла. Диденко прогнозирует возвращение летней жары уже на следующей неделе.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют на 10 июля переменную облачность на всей территории Украины. Практически повсеместно ожидаются небольшие или умеренные летние дожди, которые местами будут сопровождаться грозами.

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Как предупреждают метеорологи, жителям восточных регионов, а также Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей, Запорожья и Крыма следует подготовиться к сильным ливням. В этих областях в дневные часы возможен град и резкие порывы ветра до 15–20 метров в секунду. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях Украины 10 июля / © Укргидрометцентр

Воздушные потоки будут преимущественно западными, а скорость ветра будет колебаться в пределах 5-10 метров в секунду.

Ночная температура воздуха в западной и северной частях страны, а также в Винницкой и Черкасской областях будет держаться на уровне +9…+14 градусов тепла, тогда как в других регионах будет немного теплее — от +13 до +18 градусов тепла. Днем термометры покажут в целом +19…+25 градусов. Самую тёплую погоду следует ожидать на юге и юго-востоке, где воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла, а вот в западных областях будет прохладнее — всего +15…+20 градусов.

Погода в Украине 10 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 10 июля будет облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов выше нуля.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 10 июля погоду будет определять впадина циклона с центром над Прибалтикой, сообщают метеорологи. В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, днём умеренный дождь.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью по области составит от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +21 градуса тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +19 градусов тепла.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 10 июля будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днём ожидаются грозы.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Одессе ночью температура будет колебаться от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов выше нуля.

Температура морской воды составит от +18 до +19 градусов тепла.

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Погода в Днепре

По прогнозам синоптиков, 10 июля в Днепропетровской области и городе Днепр будет облачная погода. Ночью и днём пройдут дожди, местами с грозами и градом в отдельных районах.

Ветер будет северным, днём сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12. Днём во время грозы ожидаются шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днём от +20 до +25 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

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ночью от +15 до +17 градусов тепла;

днём от +21 до +23 градусов тепла

Погода в Харькове

В Харьковской области 10 июля будет облачно с прояснениями. В регионе ночью ожидаются кратковременные дожди, а днём — сильные. Также в дневные часы возможны грозы, град и шквал до 15–20 м/с.

Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +14 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +16 до +18 градусов тепла, днём — от +20 до +22 градусов тепла.

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Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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