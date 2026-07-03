Какой церковный праздник в Украине 9 июля

Церковный праздник 9 июля / © pexels.com

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9 июля (22 июля), в православном календаре день памяти святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Будущий святитель родился в конце I века в Антиохии в зажиточной иудейской семье. Его отец, стремясь познать истину, вместе с семьей отправился в Иерусалим. Там Панкратий впервые услышал проповедь Господа Иисуса Христа. Слова Спасителя настолько глубоко коснулись сердца юноши, что он поверил в Его Божественное призвание и стал одним из последователей учения Христа.

По церковному Преданию, после Вознесения Господня Панкратий поддерживал тесную связь со святыми апостолами. Особенно близки были его отношения со святым апостолом Петром, который стал для него духовным наставником.

Когда апостол Петр прибыл в Антиохию, он рукоположил Панкратия в епископа города Тавромений (современная Таормина на Сицилии). Этот город стал центром его многолетнего миссионерского служения.

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Прибыв в языческий край, святитель начал проповедь Евангелия среди местного населения. Его слова сопровождались примером праведной жизни, мудростью и милосердием. По преданию, Господь даровал Панкратию благодать творить чудеса: он исцелял больных, изгонял нечистых духов и обращал людей в христианскую веру.

Благодаря неутомимому труду святого все больше жителей Тавромения принимали Святое Крещение. Вскоре почти весь город стал христианским. На месте языческого храма была построена христианская церковь, которая стала центром духовной жизни новой общины.

Епископ Панкратий не ограничивался служением только в одном городе. Он путешествовал по окрестным поселениям, проповедуя Евангелие, укрепляя новообращенных в вере и основывая новые церковные общины.

Его деятельность имела огромное значение для распространения христианства в Сицилии. Во времена, когда последователи Христа подвергались преследованиям, святитель бесстрашно свидетельствовал об истинности Евангелия, не опасаясь ни угроз, ни опасности.

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Удачи епископа вызвали сильную ненависть среди язычников, не желавших отказываться от своих верований. По наущению жрецов толпа напала на святителя во время одного из его проповеднических служений.

Святого жестоко избили камнями. Полученные ранения стали смертельными. Так Панкратий завершил свой земной путь, приняв мученическую смерть за веру в Иисуса Христа.

Церковный праздник в Украине 9 июля по старому календарю

По старому календарю 9 июля в Украине чтили память преподобного Давида Солунского. Один из известнейших подвижников V–VI веков, жизнь которого стала примером чрезвычайной духовной выносливости, смирения и непрерывной молитвы. Родившись в Месопотамии, он отрекся от мирской жизни и поселился вблизи Солуня (ныне Салоники, Греция), где поступил в монастырь святых Феодора и Меркурия.

Стремясь подражать великим подвижникам, преподобный избрал необыкновенный аскетический подвиг: в течение трех лет жил на ветвях миндального дерева, пребывая в постоянной молитве и терпя жару, холод, дождь и ветер. После явления ангела он оставил дерево и поселился в келье, где продолжил духовное служение, обучая монахов и всех приходящих к нему за советом. Господь наделил святого даром чудотворения и исцеления больных. По преданию, он мог без ущерба для себя держать в руках раскаленный уголь, кадя ладаном во славу Божию.

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Приметы 9 июля

Народные приметы 9 июля / © pexels.com

Если в этот день стоит тихая, ясная и теплая погода, то лето будет стабильным и урожайным.

Утром сильная роса — ожидается жаркий и сухой период.

Дождь на 9 июля — лето может затянуться влажными и неустойчивыми днями.

Что нельзя делать 9 июля

В народе верили, что помощь нуждающимся откладывать нельзя. В то же время, в этот день пытались не давать деньги в долг — лучше перенести это на другое время. Также не советовали возбуждать новые дела, ведь они могли не иметь успеха. Отдельно предостерегали от ссор и злых слов, потому что это якобы приводило к потерям и «пустому кошельку».

Что можно делать 9 июля

В день Панкратия люди традиционно отправлялись в леса собирать чернику, из-за чего этот праздник получил название «Ягодник». Считалось, что именно в этот день ягода приобретает особую силу: чем больше ее съешь, тем больше здоровья, красоты и жизненной энергии прибавится человеку.

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