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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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142
Время на прочтение
1 мин

ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Поединки первого раунда плей-офф Мундиаля состоятся с 28 июня по 4 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Копия трофея чемпионата мира по футболу

Копия трофея чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 28 июня по 4 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/16 финала.

В плей-офф попали 32 из 48 сборных-участниц Мундиаля: по две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест.

Победители одноматчевых противостояний на выбывание выйдут в 1/8 финала турнира.

ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Воскресенье, 28 июня

22:00. ЮАР — Канада

Понедельник, 29 июня

20:00. Бразилия — Япония

23:30. Германия — Парагвай

Вторник, 30 июня

04:00. Нидерланды — Марокко

20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия

Среда, 1 июля

00:00. Франция — Швеция

04:00. Мексика — Эквадор

19:00. Англия — ДР Конго

23:00. Бельгия — Сенегал

Четверг, 2 июля

03:00. США — Босния и Герцеговина

22:00. Испания — Австрия

Пятница, 3 июля

02:00. Португалия — Хорватия

06:00. Швейцария — Алжир

21:00. Австралия — Египет

Суббота, 4 июля

01:00. Аргентина — Кабо-Верде

04:30. Колумбия — Гана

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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