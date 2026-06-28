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ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/16 финала
Поединки первого раунда плей-офф Мундиаля состоятся с 28 июня по 4 июля.
С 28 июня по 4 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/16 финала.
В плей-офф попали 32 из 48 сборных-участниц Мундиаля: по две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест.
Победители одноматчевых противостояний на выбывание выйдут в 1/8 финала турнира.
ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/16 финала
Воскресенье, 28 июня
22:00. ЮАР — Канада
Понедельник, 29 июня
20:00. Бразилия — Япония
23:30. Германия — Парагвай
Вторник, 30 июня
04:00. Нидерланды — Марокко
20:00. Кот-д'Ивуар — Норвегия
Среда, 1 июля
00:00. Франция — Швеция
04:00. Мексика — Эквадор
19:00. Англия — ДР Конго
23:00. Бельгия — Сенегал
Четверг, 2 июля
03:00. США — Босния и Герцеговина
22:00. Испания — Австрия
Пятница, 3 июля
02:00. Португалия — Хорватия
06:00. Швейцария — Алжир
21:00. Австралия — Египет
Суббота, 4 июля
01:00. Аргентина — Кабо-Верде
04:30. Колумбия — Гана
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.