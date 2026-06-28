Англия одолела Панаму и выиграла свою группу на ЧМ-2026

Панама — Англия / © Associated Press

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Сборная Англии обыграла команду Панамы в матче заключительного третьего тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка) завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния команда Томаса Тухеля распечатала ворота соперника — на 62-й минуте Джуд Беллингем открыл счет после подачи с углового, которую исполнил Букайо Сака.

Панама — Англия / © Associated Press

На 67-й минуте преимущество "Трех львов" удвоил Гарри Кейн, пробив головой под перекладину после навеса Беллингема на дальнюю штангу.

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Панама — Англия / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета Хорватия обыграла Гану со счетом 2:1.

Англия (7 очков) стала победителем группы L, Хорватия (6 баллов) заняла второе место, Гана (4 пункта) финишировала третьей — все три сборные сыграют в плей-офф. Панама (0) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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