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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке на ТЭЦ

Численные взрывы прогремели в равных частях полуострова.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы в оккупированном Крыму

Взрывы в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 июня прогремели взрывы сразу в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщает Крымский ветер со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.

В Симферополе очевидцы сообщили о серии взрывов в районе железнодорожного вокзала.

В Севастополе взрывы прогремели вблизи мыса Фиолент.

Также о многочисленных взрывах сообщают жители Саки. По информации паблика, там была атакована местная теплоэлектроцентраль.

«В течение часа было 16 взрывов с заревом, наблюдается задымление», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму и переправе через Керченский пролив существенно обострили проблемы со снабжением на полуострове.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по транспортной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму.

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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