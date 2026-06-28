- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке на ТЭЦ
Численные взрывы прогремели в равных частях полуострова.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 июня прогремели взрывы сразу в нескольких районах полуострова.
Об этом сообщает Крымский ветер со ссылкой на местных жителей.
По их словам, взрывы были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.
В Симферополе очевидцы сообщили о серии взрывов в районе железнодорожного вокзала.
В Севастополе взрывы прогремели вблизи мыса Фиолент.
Также о многочисленных взрывах сообщают жители Саки. По информации паблика, там была атакована местная теплоэлектроцентраль.
«В течение часа было 16 взрывов с заревом, наблюдается задымление», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму и переправе через Керченский пролив существенно обострили проблемы со снабжением на полуострове.
Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по транспортной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму.