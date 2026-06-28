В оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке на ТЭЦ

Взрывы в оккупированном Крыму

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Во временно оккупированном Крыму в ночь на 28 июня прогремели взрывы сразу в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщает Крымский ветер со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывы были слышны в Симферополе, Севастополе и Саках.

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В Симферополе очевидцы сообщили о серии взрывов в районе железнодорожного вокзала.

В Севастополе взрывы прогремели вблизи мыса Фиолент.

Также о многочисленных взрывах сообщают жители Саки. По информации паблика, там была атакована местная теплоэлектроцентраль.

«В течение часа было 16 взрывов с заревом, наблюдается задымление», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что удары Сил обороны Украины по оккупированному Крыму и переправе через Керченский пролив существенно обострили проблемы со снабжением на полуострове.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по транспортной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму.

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