Путин принесет в жертву население Крыма: что ждет полуостров после изоляции

Россия использует изоляцию Крыма для создания показательной гуманитарной катастрофы

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Эксперты «Института Черноморских стратегических исследований» сделали прогноз о дальнейшем развитии событий на территории временно оккупированного Крыма . Специалисты предупреждают, что из-за эффективной военной стратегии Украины полуостров постепенно превратится в изолированный остров, что приведет к стремительному ухудшению обеспечения региона топливом и товарами первой необходимости. Вместо спасения людей российские власти готовятся цинично использовать гуманитарный кризис в собственных пропагандистских целях.

О таком сценарии развития событий рассказал руководитель проекта «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко.

Демография и изоляция полуострова

По подсчетам исследователей, сейчас на территории оккупированного Крыма находятся около 3,3 миллиона человек. Среди них всего два миллиона являются местными жителями, тогда как еще один миллион составляют граждане РФ, переехавшие туда в рамках имперской политики русификации. Кроме того, на полуострове остаются до 200 тысяч русских туристов и десятки тысяч военнослужащих оккупационной армии.

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Эксперты уверены, что российский диктатор Владимир Путин категорически откажется эвакуировать гражданское население или выводить войска. Такое отступление означало бы для него неизбежную политическую смерть внутри самой России. Зато оккупанты попытаются максимально усложнить самостоятельный выезд людей через Крымский мост со стороны Тамани.

Пропаганда и «живой щит»

Искусственно созданные пробки из гражданских автомобилей на переправе уже сейчас играют роль своеобразного «живого щита» от потенциальных атак украинских ракет и беспилотников. В то же время, руководство РФ будет вынуждено рисковать и пропускать через мост не только товары первой необходимости, но и эшелоны с боеприпасами. На фоне этих событий кремлевская пропаганда начнет активно распространять призывы превратить Крым в «неприступную крепость» и проводить неуместные аналогии с блокадой Ленинграда.

Аналитики также прогнозируют неизбежное введение продуктовых карт для населения и создание искусственного информационного шума вокруг гуманитарной катастрофы. Таким образом, Москва будет пытаться привлечь внимание международных правозащитников, чтобы оказывать давление на мировое сообщество.

«Следует ожидать от РФ… пропаганды „героических подвигов по прорыву нацистской блокады“ для доставки еды», — предупреждает Андрей Клименко.

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Эксперты отмечают, что украинскому государству следует быть полностью готовым к такому коварному варианту развития событий.

Напомним, по мнению журналиста Виталия Портникова, дальнейшая судьба оккупированного Крыма зависит и от политических решений президента России Владимира Путина, и от неспособности врага наладить логистику на полуострове, критически важной для наступления захватчиков.

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