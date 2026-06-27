"Уничтожат за несколько часов": в Украине жестко предупредили Лукашенко в случае нападения

Беларусь и Россия

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Украина и ее оборонный сектор направили четкий сигнал белорусскому режиму на фоне потенциальных военных угроз с севера. В случае попытки пересечь границу последствия для республики будут катастрофическими.

Об этом рассказал украинский разработчик проекта FirePoint.

По его словам, технологические и военные возможности позволят нейтрализовать ключевые объекты врага мгновенно. Это разрушит не только логистику потенциального наступления, но и основу диктаторского режима.

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«Я думаю, что белорусы не идиоты, и там они останутся совсем без всего. В первые часы войны. Вся их критическая, то, на чем этот Лукашенко живет и набивает себе мощную, будет уничтожен в первые сутки», — подчеркнул разработчик FirePoint.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня выдвинул Минску семидневный ультиматум по их демонтажу. В начале этой недели он сообщил, что с 22 июня ретрансляторы вдоль украинской границы прекратили работу, хотя судьба оборудования остается неизвестной.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко заявил, что народы Беларуси, Украины и России в будущем якобы восстановят тесные отношения.

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