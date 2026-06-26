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В России скончался Сергей Иванов — один из самых давних соратников Путина
Причину смерти ровесника российского президента официально не сообщают.
В России на 74-м году жизни скончался Сергей Иванов — один из ближайших и давних соратников президента РФ Владимира Путина, который более двух десятилетий занимал ключевые посты в правительстве и Кремле.
Об этом сообщила «Единая лига ВТБ», где Иванов был почетным президентом, пишет The Moscow Times.
Причина смерти официально не сообщается.
В то же время, по данным The Moscow Times, в последнее время в российских политических кругах ходили слухи о тяжелой болезни бывшего высокопоставленного чиновника.
Что известно о Сергее Иванове
Иванов и Путин были ровесниками и познакомились ещё в 1970-х годах во время совместной службы в Ленинградском управлении КГБ.
Карьерный взлет Иванова происходил параллельно с приходом Путина к власти:
1998 год: стал заместителем Путина, когда тот возглавил ФСБ.
1999–2001 годы: занимал должность секретаря Совета безопасности РФ.
2001–2007 годы: возглавлял Министерство обороны РФ, несмотря на то, что за его плечами был всего лишь месяц срочной службы.
В 2007 году Сергея Иванова рассматривали в качестве главного преемника Путина на посту президента, когда тому предстояло временно перейти на должность премьера. Однако в итоге выбор пал на Дмитрия Медведева, а Иванов получил должность вице-премьера.
Впоследствии, в 2012 году, после возвращения Путина в Кремль, Сергей Иванов возглавил Администрацию президента РФ.
Последние годы и «почетная отставка»
По информации источников, отношение Иванова к государственной службе существенно изменилось в 2014 году после трагической гибели его старшего сына Александра в ОАЭ.
Уже в 2016 году Иванов ушел в так называемую «почетную отставку», заняв пост специального представителя президента по вопросам экологии и транспорта. Эту последнюю официальную должность он покинул в феврале 2026 года.
Бывший заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Алексашенко, комментируя смерть Иванова, отметил, что с ним, в отличие от многих других членов путинской команды, «можно было общаться и дискутировать».
Аналитики также проводят исторические параллели, отмечая, что нынешнее окружение Кремля начало уходить из жизни примерно в том же возрасте, что и ближайшие соратники Леонида Брежнева в конце 1976–1982 годов (в частности, министр обороны Гречко, премьер Косыгин и идеолог Суслов).
Напомним, ранее искусственный интеллект Grok назвал наиболее вероятный год, когда российский президент Владимир Путин может умереть. При формулировании ответа ИИ опирался на информацию, доступную из открытых источников.