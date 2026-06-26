В России скончался Сергей Иванов — один из самых давних соратников Путина

Сергей Иванов / © из соцсетей

Реклама

В России на 74-м году жизни скончался Сергей Иванов — один из ближайших и давних соратников президента РФ Владимира Путина, который более двух десятилетий занимал ключевые посты в правительстве и Кремле.

Об этом сообщила «Единая лига ВТБ», где Иванов был почетным президентом, пишет The Moscow Times.

Причина смерти официально не сообщается.

Реклама

В то же время, по данным The Moscow Times, в последнее время в российских политических кругах ходили слухи о тяжелой болезни бывшего высокопоставленного чиновника.

Что известно о Сергее Иванове

Иванов и Путин были ровесниками и познакомились ещё в 1970-х годах во время совместной службы в Ленинградском управлении КГБ.

Карьерный взлет Иванова происходил параллельно с приходом Путина к власти:

1998 год: стал заместителем Путина, когда тот возглавил ФСБ.

1999–2001 годы: занимал должность секретаря Совета безопасности РФ.

2001–2007 годы: возглавлял Министерство обороны РФ, несмотря на то, что за его плечами был всего лишь месяц срочной службы.

В 2007 году Сергея Иванова рассматривали в качестве главного преемника Путина на посту президента, когда тому предстояло временно перейти на должность премьера. Однако в итоге выбор пал на Дмитрия Медведева, а Иванов получил должность вице-премьера.

Реклама

Впоследствии, в 2012 году, после возвращения Путина в Кремль, Сергей Иванов возглавил Администрацию президента РФ.

Последние годы и «почетная отставка»

По информации источников, отношение Иванова к государственной службе существенно изменилось в 2014 году после трагической гибели его старшего сына Александра в ОАЭ.

Уже в 2016 году Иванов ушел в так называемую «почетную отставку», заняв пост специального представителя президента по вопросам экологии и транспорта. Эту последнюю официальную должность он покинул в феврале 2026 года.

Бывший заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Алексашенко, комментируя смерть Иванова, отметил, что с ним, в отличие от многих других членов путинской команды, «можно было общаться и дискутировать».

Реклама

Аналитики также проводят исторические параллели, отмечая, что нынешнее окружение Кремля начало уходить из жизни примерно в том же возрасте, что и ближайшие соратники Леонида Брежнева в конце 1976–1982 годов (в частности, министр обороны Гречко, премьер Косыгин и идеолог Суслов).

Напомним, ранее искусственный интеллект Grok назвал наиболее вероятный год, когда российский президент Владимир Путин может умереть. При формулировании ответа ИИ опирался на информацию, доступную из открытых источников.

Новости партнеров