Искусственный интеллект назвал год смерти Путина

Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

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Искусственный интеллект Grok назвал самый вероятный год, когда российский президент Владимир Путин может умереть. Формулируя ответ, ИИ опирался на информацию, которая доступна из открытых источников.

Вопрос искусственному интеллекту о продолжительности жизни президента РФ задали журналисты издания «Телеграф»

в своем ответе ИИ отметил, что родители Путина прожили достаточно долго — 87 и 88 лет. Поэтому именно этот возраст искусственный интеллект взял за основу.

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Учитывая внешний вид российского президента, отсутствие подтвержденной информации о критических заболеваниях и его образ жизни, Grok предположил, что Владимир Путин может умереть в 2037 году. Тогда ему будет 85 лет.

Среди факторов, которые могут немного сократить срок жизни Путина по сравнению с максимальной генетической предрасположенностью, искусственный интеллект назвал стресс от политической деятельности и потенциальные риски, в частности покушения на жизнь.

Напомним, ранее украинский генетик, исследовав ДНК племянника российского диктатора, исследовал, к каким болезням имеет склонность Путин и его семья