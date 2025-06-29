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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна

Батьки президента РФ прожили досить довго - 87 та 88 років. Тож саме цей вік штучний інтелект взяв за основу.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Getty Images

Штучний інтелект Grok назвав найімовірніший рік, коли російський президент Володимир Путін може померти. Формулюючи відповідь, ШІ опирався на інформацію, яка доступна з відкритих джерел.

Запитання штучному інтелекту щодо тривалості життя президента РФ задали журналісти видання «Телеграф».

У своїй відповіді ШІ зазначив, що батьки Путіна прожили досить довго — 87 та 88 років. Тож саме цей вік штучний інтелект взяв за основу.

Зважаючи на зовнішній вигляд російського президента, відсутність підтвердженої інформації щодо критичних захворювань та його спосіб життя, Grok припустив, що Володимир Путін може померти у 2037 році. Тоді йому буде 85 років.

Серед факторів, які можуть трохи скоротити термін життя Путіна порівняно з максимальною генетичною схильністю, штучний інтелект назвав стрес від політичної діяльності та потенційні ризики, зокрема замахи на життя.

Нагадаємо, раніше український генетик, дослідивши ДНК племінника російського диктатора, дослідив, до яких хвороб має схильність Путін та його родина.

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