Церковне свято 1 грудня / © pexels.com

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1 грудня (14 грудня), в православному календарі день пам’яті святого пророка Наума. Про його походження та особисте життя збереглося небагато відомостей. У Біблії пророка названо елкошитом, тобто людиною з місцевості Елкош.

Точне розташування цього поселення залишається предметом дискусій серед дослідників. Так само немає достовірних історичних свідчень про родину Наума, його дитинство чи обставини, за яких він отримав пророче покликання.

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Основним джерелом відомостей про святого є Книга пророка Наума, яка входить до складу Старого Завіту. Вона складається з трьох розділів і присвячена передусім Божому суду над Ніневією.

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Наум пророкував у час, коли Ассирійська імперія була однією з наймогутніших держав стародавнього Близького Сходу. Її правителі підкорювали сусідні народи, захоплювали території та жорстоко придушували повстання.

Особливе місце в історії Ассирії посідала Ніневія. Місто було великим політичним, військовим і культурним центром, відомим своїми укріпленнями та розкішними палацами.

Для багатьох підкорених народів Ніневія уособлювала насильство, загарбницькі війни та несправедливість. Саме тому звістка пророка Наума про її майбутнє падіння мала особливе значення.

Наум жив після пророка Йони, який, за біблійною розповіддю, закликав мешканців Ніневії до покаяння. Тоді жителі міста відгукнулися на проповідь і змінили свою поведінку. Однак згодом ассирійська держава знову стала символом жорстокості та загарбницької політики.

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Церковне свято в Україні 1 грудня за старим календарем

За старим календарем 1 грудня в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Платона і Романа. Святий Платон проповідував християнство та відкрито сповідував віру в Ісуса Христа. За відмову зректися своїх переконань він зазнав катувань і прийняв мученицьку смерть. Святий Роман, який також постраждав за віру, виявив мужність і непохитність перед переслідувачами. Його подвиг став прикладом щирої відданості Богові.

Прикмети 1 грудня

Народні прикмети 1 грудня / © pexels.com

Якщо 1 грудня тепло — початок зими буде м’яким.

Якщо дме сильний вітер — зима буде вітряною, з хуртовинами та заметілями.

Якщо протягом дня погода часто змінюється — зима буде мінливою.

Що не можна робити 1 грудня

За народними віруваннями, цього дня не варто нехтувати освітою, відкладати заняття чи недбало поводитися з навчальними матеріалами, адже така поведінка нібито може призвести до втрати розуму та мудрості.

Що можна робити 1 грудня

1 грудня віряни моляться святому пророку Науму, якого в народній традиції пов’язують із мудрістю та здобуттям знань. Його вважають заступником школярів, студентів, педагогів і всіх, хто навчається. Саме з цим повір’ям пов’язана давня приказка: «Наум наставляє на ум».

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